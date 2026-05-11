악수하는 한미 국방장관. [AFP·연합뉴스]
악수하는 한미 국방장관. [AFP·연합뉴스]

[헤럴드경제=최원혁 기자] 안규백 국방부 장관이 미국에서 피트 헤그세스 미 국방장관을 만났다.

11일(현지시간) 안 장관과 헤그세스 장관은 미 워싱턴DC 인근 미 국방부 청사에서 회담했다.

이번 회담에서는 전시작전통제권(전작권) 전환과 핵추진잠수함 건조 협력, 미국이 요청하는 호르무즈 해협 통항 재개 기여 등 민감한 현안이 테이블에 오른 것으로 관측된다.


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