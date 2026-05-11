[헤럴드경제=박종일 선임기자] 5월 10일 오후 김경대 후보는 자신의 선거사무소에서 약 1000 여명의 용산구민을 회원으로 보유한 ‘용산국제업무지구와 용산공원을 지키는 주민모임 (이하 주민모임)’ 과 간담회를 가졌다.

주민모임은 이재명 정부의 1.29대책에 반발한 용산구민들이 자발적으로 결성한 단체로, 용산국제업무지구 내 주택 1만 가구 도입과 용산공원 내 임대주택 도입에 맞서 용산구민의 뜻을 직접 전달하기 위해 이번 간담회를 요청했다.

주민모임은 용산국제업무지구와 용산공원이 본연의 기능대로 개발될 수 있도록 총력을 다해줄 것을 김경대 후보에게 강력히 촉구했다.

김경대 후보는 “서울시에서 확정한 6000가구 원안도 이미 인근 교통·학교·병원 등 생활 인프라가 감당할 수 있는 한계치다. 1만 가구는 용산 주민의 일상을 무너뜨리는 수치” 라며 “단순히 주택을 공급하기 위해 대한민국과 용산의 미래를 희생하는 일이 일어나지 못하도록 필사의 각오로 반드시 막아내겠다”고 밝혔다.

이어서 “용산공원은 대한민국의 센트럴파크로 개발되어야 할 국가공원이다. 센트럴파크와 런던 하이드 파크 등 세계 어디에도 국가공원 안에 아파트를 지은 나라는 없다. 용산공원이 누구나 편히 쉬어갈 수 있는 대한민국을 대표하는 도심 속 공원으로 개발될 수 있도록 하겠다”고 밝혔다.

또 김경대 후보는 “용산국제업무지구와 용산공원 개발은, 용산구 단독으로 진행할 수 없는 사항”이라며 “오세훈 서울시장 후보와 긴밀히 협업, 용산국제업무지구와 용산공원을 주민 편에서 반드시 사수해내겠다”고 강조했다.