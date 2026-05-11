[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광산CC(친환경 대중골프장)에 대한 이용 시민의 만족도가 높은 것으로 파악됐다.

광산구는 직영 전환 이후 첫 광산CC 이용객 만족도 조사에서 종합 만족도가 91%로 측정됐다고 11일 밝혔다.

이번 만족도 조사는 지난해 12월 29일부터 올해 1월 15일까지 광산CC 이용 시민 188명을 대상으로, 설문‧현장 대면 방식으로 이뤄졌다.

편의성‧공정성, 서비스‧친절도, 코스‧시설 관리 등 대부분 항목에서 만족도가 90% 이상을 기록하면서 직영전환에 대한 긍정효과로 이어졌다.

지난해 7월 1일 광산CC 직영 전환 이후 광산구는 ‘시민과 함께 도심 속 힐링’을 기치로 걸고, 이용객 편의 증진, 시설‧코스 품질 개선에 주력해 왔다.

직영 이후 가장 눈에 띄는 변화는 쾌적해진 라운딩 환경이다. 광산구는 2011년 광산CC 개장 이후 15년 만에 대대적으로 폐‧수목을 정비하고, 계절별 꽃단지를 조성해 아름다운 코스 경관을 마련했다.

또 클럽하우스 정비, 신규 카트 도입 등 시설 개선을 통해 최상의 라운딩 환경을 제공했다. 실제 만족도 조사에서도 개선된 시설과 코스 관리 상태에 대한 만족도가 94%로 매우 높았다.

광산구는 시민 의견을 반영해 지난해 9월부터 수‧자동 겸용 전동카트를 운영하며, 이용 시민이 라운딩 상황에 따라 카트를 직접 조작하거나 자동 운행할 수 있도록 했다.

속도감 있고, 원활한 경기 진행이 가능해지면서 불필요한 대기시간은 줄고, 코스 회전율은 높아지는 효과로 이어졌다.