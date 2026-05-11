7000피 돌파 3거래일만 7800선 ‘29만전자·190만닉스’까지 터치 韓증시 시가총액 7000조 넘어서 JP모건 “메모리 가격 상승 지속”

코스피가 ‘칠천피(코스피 지수 7000대)’ 돌파 3거래일 만에 장중 7800선까지 뚫었다. 삼성전자와 SK하이닉스 주가 급등에 힘입어 국내 증시 시가총액도 사상 처음 7000조원을 넘어섰다. 반도체 장기 호황 기대감에 국내외 증권사들도 이제 연이어 코스피 ‘1만피’ 시대까지 목표주가를 상향조정했다.

11일 한국거래소에 따르면 코스피는 전장 대비 3.7% 오른 7775.31로 출발해 또다시 사상 최고치를 경신했다. 이날 오전 10시2분 현재 지수는 3.02% 오른 7724.64다. 장중 한때 7876까지 치솟으며 ‘팔천피’에 바짝 다가섰다. 장 초반에는 코스피200 선물지수가 급등하며 프로그램매수호가 일시효력정지(사이드카)가 발동되기도 했다. ▶관련기사 18면

지수 상승에 힘입어 국내 증시 전체 시가총액도 사상 처음으로 7000조원를 돌파했다. 지난달 27일 시총 6000조원을 돌파한 지 불과 8거래일 만이다.

이날 상승세는 개인이 이끌고 있다. 유가증권시장에서 개인은 1조1604억원 순매수 중이다. 외국인과 기관은 각각 8569억원, 2985억원 순매도하고 있다.

지수 상승을 견인하는 삼성전자와 SK하이닉스는 각각 29만원, 190만원을 돌파하며 나란히 신고가를 경신했다.

국내외 증권사들은 코스피 전망치를 잇달아 높이며 ‘1만피’ 가능성에 무게를 싣고 있다. JP모건은 10일(현지시각) 발간한 보고서에서 “메모리 사이클 종료를 선제적으로 예단하지 말라”며 코스피 기준·강세·약세 시나리오 목표치를 각각 9000, 1만, 6000으로 상향 조정했다. 글로벌 투자은행(IB)이 ‘1만피’를 목표치로 제시한 것은 이번이 처음이다.

목표치를 끌어올린 근거는 메모리 업황의 ‘고점 장기화’ 전망이다. 인공지능(AI) 수익화 우려가 완화되는 가운데 모델 성능 고도화와 에이전틱 AI 확산에 투자 사이클이 예상보다 길고 강해지고 있다는 판단이다. JP모건은 “HBM 공급이 수분기에 걸친 가격·물량 계약에 묶여 있는 만큼 가격 상승 모멘텀은 지속될 것”이라며 메모리 강세 장기화를 전망했다.

메모리 외 업종에 대한 기대감도 제시했다. JP모건은 “비메모리도 강세”라며 “삼성전자와 SK하이닉스를 제외한 코스피 역시 강한 수익률을 기록하며 지역 벤치마크를 크게 상회하고 있다”고 평가했다. 이날 현대차증권도 코스피 연말 목표치를 강세 시나리오 하에서 1만2000포인트에 달할 것으로 전망했다.

앞서 NH투자증권와 골드만삭스가 코스피 목표치로 9000선을 제시했다. 대신증권은 8800, 시티그룹은 8500을 전망했다. 문이림 기자