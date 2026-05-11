- 백승보 조달청장, 중동 정세 영향에 따른 아스팔트 원자재 수급 상황 집중 확인…적기 공급위한 대책 논의

[헤럴드경제= 이권형기자] 백승보 조달청장이 중동지역 정세 변화에 따른 아스콘의 적기 공급을 위해 현장점검에 나섰다.

원자재 시장 변동성 확대에 대응하고, 국가 주요 국책사업인 새만금 신항 건설공사의 안정적 추진을 지원키 위함이다.

새만금 신항은 국가균형발전과 해양산업 활성화를 견인하는 중요한 기반시설로, 대규모 아스콘 투입되는 만큼 안정적 자재공급 관리가 중요한 거점이다.

이번 현장 점검에서는 아스콘 생산능력, 원자재 확보 상황, 운송 및 납품 체계 등 공급망 전반의 운영 현황을 집중적으로 점검하고, 현장 관계자의 의견을 청취하며 적기 공급을 위한 개선 필요 사항을 논의했다.

백승보 조달청장은 “새만금 신항은 국가적으로 매우 중요한 사업인 만큼 자재공급이 안정적으로 이루어지는 것이 필수적”이라며 “공공 건설현장에 자재가 적기에 공급될 수 있도록 유관기관과 긴밀히 협력하고, 공급망 점검을 강화해 나가겠다 ”고 밝혔다.

한편, 조달청은 지난 4월 9일 아스팔트(AP) 원자재 가격 급등에 대응키 위해 물가변동 기준 개선을 통해 가격 상승분을 신속하게 반영했고 증빙자료 간소화 및 2단계경쟁의 한시적 생략 등 안정화 조치를 시행한바 있다.

아울러 권역별 민관수급협의회를 통해 우선공급현장을 지정하고 수급상황을 집중 관리해 현장 중심 대응체계를 강화 중이다.