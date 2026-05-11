자녀 통학 편의와 교육환경을 고려하는 수요자들이 늘면서 학교 인접 단지에 대한 관심이 이어지고 있다.
이러한 가운데 포스코이앤씨는 5월 인천 검단신도시에서 ‘더샵 검단레이크파크’를 공급할 예정이다.
단지는 단지 앞 유치원과 초등학교, 중학교 예정 부지가 계획돼 있어 도보 통학 환경을 갖출 예정이다. 또한 인근 완정역과 마전역 일대 학원가를 이용할 수 있다. 호갱노노에 따르면 마전동과 당하동 일대에는 70개 이상의 학원이 형성돼 있다.
검단신도시 내 조성 예정인 ‘워라밸빌리지’ 생활 SOC 시설도 이용 가능하다. 통합보육 SOC센터와 생활체육 SOC센터, 생활문화 SOC센터 등이 조성될 예정이다.
‘더샵 검단레이크파크’는 인천 검단신도시에 지하 3층~지상 29층, 총 26개 동, 전용면적 59·84㎡, 총 2,857세대 규모로 조성된다. 공공택지에 공급되는 분양가상한제 적용 민영주택이다.
단지는 검단신도시 내 첫 ‘더샵’ 브랜드 아파트로 공급된다. 중앙호수공원(예정)과 나진포천 인근 입지를 갖췄다.
커뮤니티 시설로는 패밀리 라이브러리와 에듀&비즈니스 라운지, 키즈존, 어린이집, 돌봄센터 등이 계획돼 있다. 실내 골프연습장과 피트니스센터, GX룸, 사우나, 실내체육관 등도 함께 조성될 예정이다.
한편 ‘더샵 검단레이크파크’ 견본주택은 인천 서구 원당동 일원에 마련되며 5월 오픈 예정이다.
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