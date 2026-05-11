[헤럴드경제=이명수 기자] 경북대 한 학부 학생회 임원들이 온라인 단체 대화방에서 같은 학부 여학생들을 대상으로 성희롱성 발언 등을 한 사실이 드러나 사퇴한 것으로 나타났다.

11일 경북대에 따르면 문제가 발생한 카카오톡 단체 대화방은 IT대학 한 학부 학생회 임원들과 재학생 등이 가입한 곳으로, 학생회장 A씨 등 임원 4명은 이곳에서 학부 여학생들 외모를 평가하거나 성적 수치심을 유발할 수 있는 등 발언을 한 것으로 밝혀졌다.

이러한 내용은 이달 초 학내 온라인 커뮤니티 등을 중심으로 알려졌으며, A씨 등 해당 학생회 임원 4명은 논란이 커지자 잇따라 사퇴했다.

A씨는 학생회 공식 SNS 계정에 올린 사퇴서에서 “저는 단체 대화방에서 자리에 없는 같은 과 동기와 후배들을 대상으로 성적으로 불쾌감과 수치심을 줄 수 있는 부적절한 발언을 했다”며 “사적인 대화방이라는 이유로 말의 무게를 가볍게 여기고 상대방 인격과 존엄을 전혀 고려하지 못한 점 깊이 반성한다”고 말했다.

경북대 측은 “재발 방지를 위해 자세한 사건 경위를 조사하고 있으며, 추가 피해자가 있는지도 확인할 예정”이라고 밝혔다.