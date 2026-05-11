[헤럴드경제=민성기 기자] 그룹 딕펑스 김태현의 아내이자 최현석 셰프의 딸 모델 최연수가 조기 출산에 대해 해명했다.

10일 최연수는 자신의 SNS에 “요즘에는 아기를 2kg대에 낳아버리는구나. 그럼 보통 32주에서 35주 사이에 강제로 꺼내는 건가?”라는 한 누리꾼의 댓글을 게재했다.

이 누리꾼은 “어쩐지. 4월 27일에 40주 1일 자연분만으로 태어난 우리 애 빼고는 조리원에 있는 산모들 전부 제왕절개였고 1주 먼저 온 아기들이 우리 애보다 더 작았으니 맞는구나”라고 했다.

이에 최연수는 “아뇨. 다 그런게 아니고 저는 임신중독증이 올 수도 있을 정도로 높은 혈압 고위험산모로 입원을 했다. 고혈압으로 인해 양수도 부족했다”고 선을 그었다.

그러면서 “저는 급하게 낳은 거다. 분만 예정일은 6/1이었다”고 덧붙였다.

최연수는 2017년 슈퍼모델선발대회로 데뷔해 Mnet ‘프로듀스 48’ 등 방송에 출연하며 얼굴을 알렸다.

지난해 그는 밴드 딕펑스 김태현과 12살의 나이 차이를 극복하고 결혼을 발표했다. 두 사람은 결혼 3개월 만에 임신 소식을 전했다.

최근 임신성 고혈압으로 한 달 일찍 출산한다는 소식을 전했고, 다행히 건강한 아들을 출산했다.