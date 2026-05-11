ISA 신규 개설·휴면계좌 보유 고객 대상 타사 계좌 이전 시 순입금액 2배 인정

[헤럴드경제=김지윤 기자] 한화투자증권은 다음달 30일까지 ‘저축에서 투자로! 중개형 개인종합관리계좌(ISA) 순입금 이벤트’를 실시한다고 11일 밝혔다.

이벤트 참여 대상은 비대면 중개형 ISA 계좌 신규 개설 고객 또는 휴면계좌 보유 고객이다. 타사 계좌 보유 고객도 이수 전용 계좌를 개설해 참여할 수 있다.

한화투자증권은 이벤트 기간 내 계좌 입금을 완료하고 국내주식, 채권, 상장지수펀드(ETF) 등 100만원 이상 거래한 고객에게 순입금액에 따라 최소 1만원에서 최대 100만원의 리워드를 지급한다.

또한 타사 보유 중개형 ISA 계좌 이전의 경우 입금액 산정 시 2배가 인정된다.

중개형 ISA는 하나의 계좌에서 다양한 금융상품을 운용하며, 손익통산으로 비과세 및 저율 분리과세 혜택을 누리는 대표적인 절세 상품이다. 수익성과 절세 효율을 중시하는 투자자들을 위한 재테크 수단으로 주목받고 있다.

임주혁 한화투자증권 자산관리본부 상무는 “최근 주식시장 호황과 함께 절세 전략에 관심이 높아지고 있다”며 “이번 이벤트를 통해 투자자들이 수익과 절세, 두 마리 토끼를 잡을 수 있기를 바란다”고 말했다.

한화투자증권은 코스피 지수가 7800선을 돌파하는 등 증시 활황이 이어지자 다양한 고객 이벤트를 선보이고 있다. 신규 및 휴면고객을 대상으로 ‘코스피 종가 맞추기’ 이벤트도 진행한다. 오는 18일과 내달 1일의 코스피 종가를 가장 근접하게 예측한 고객을 선정해 50만원(1등) 등 다양한 보상을 제공한다. 투자에 즐거움을 더하고, 고객에게 실질적인 도움을 주는 다양한 이벤트를 통해 고객 확대를 꾀하겠다는 전략이다.