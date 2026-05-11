[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구시는 지역내 50억원 이상 민간건설공사 현장 43곳을 대상으로 ‘2026년 상반기 하도급 실태점검’을 진행한다고 11일 밝혔다.

이번 점검은 다음달 12일까지 약 한 달간 진행되며 시와 구·군, 대한전문건설협회, 대한기계설비건설협회가 합동 점검반을 구성해 8개 현장을 점검하고 나머지 32개 현장은 구·군별 자체 점검을 한다.

주요 점검 사항은 지역업체 하도급 참여 계획서 이행 여부, 주요 공정 하도급 입찰 시 지역업체 참여 비율, 하도급대금 및 건설기계 대여대금 지급보증서 발급·교부, 하도급대금 지급 체계 및 체불 상황, 건설기계 임대차계약서 작성, 표준도급계약서 사용 여부 등이다.

대구시는 점검 과정에서 지역업체의 하도급 참여가 저조한 현장과 신규 착공 현장을 중심으로 지역 우수 전문건설업체를 적극 홍보하고 지역업체 참여 확대 방안도 집중 독려한다.

아울러 원도급사의 경영 악화나 부도 발생 시 하도급사의 피해를 최소화하기 위해 하도급대금 지급보증서 발급 및 갱신 여부도 중점 점검한다.

허주영 대구시 도시주택국장은 “대구시는 단순 점검을 넘어 현장 중심의 홍보와 계도 활동을 통해 공정한 하도급 문화를 조성하고 지역업체 참여가 실질적으로 확대될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 전했다.