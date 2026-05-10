지난 달 10일 합수본 불기소 처분

[헤럴드경제=홍승희 기자] 전재수 부산시장 후보의 통일교 금품수수 의혹을 불기소 처분한 검·경 합동수사본부에 대한 고발 사건이 서울경찰청으로 이첩됐다.

10일 연합뉴스에 따르면 서울 동대문경찰서는 김태훈 합수본부장과 전 후보에 대한 처분 책임자에 대한 직무유기 등 혐의 고발 사건을 지난달 28일 서울청 광역수사단 반부패수사대로 넘겼다.

동대문서는 수사결과 통지서를 통해 “동일 사건에 대한 수사를 진행하고 있는 광역수사단으로 사건을 이송했다”고 전했다.

앞서 이종배 전 서울시의원은 지난달 12일 합수본이 전 후보에게 수사상 부당한 이익을 주려 관련 법령을 제대로 적용하지 않았다며 관련자들을 경찰에 고발했다. 이 사건은 같은 달 21일 동대문서에 배당됐다.

합수본은 2018년께 통일교 측에 고가 시계 등을 수수한 혐의를 받은 전 후보에 대해 공소시효가 지났거나 증거가 충분치 않다는 이유로 지난 달 10일 불기소 처분했다. 이는 그가 민주당 부산시장 후보로 확정된 지 하루만이다. 전 의원과 함께 금품 수수 의혹을 받았던 임종성 전 민주당 의원, 김규환 전 미래통합당 의원도 혐의없음 처분을 받았다. 이들에게 금품을 건넨 혐의를 받는 한학자 통일교 총재 등 역시 공소권 없음·혐의없음 처분을 받았다.