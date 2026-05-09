전국교육대학생연합 청계광장 집회…300명 참석

[헤럴드경제=차민주 기자] 교육대학 학생들이 스승의날을 앞두고 교사 정원을 늘려야 한다고 정부에 촉구했다.

9일 연합뉴스에 따르면 전국교육대학생연합은 서울 중구 청계광장 일대에서 ‘2026 지방선거 대응 공동행동’ 집회를 열고 정부의 교원 감축 정책을 비판했다. 이날 집회에는 전국 8개 교육대학과 22개 사범대학 학생회 등에 소속된 약 300명이 참석했다.

이들은 정부가 학령인구 감소를 이유로 교사 정원을 줄이고 있지만, 실제 학교 현장에서는 교사 인원이 부족해 기간제 교사 채용이 증가하고 있다고 꼬집었다.

더불어 교육 환경이 복잡해지면서 업무 부담이 커졌다고 주장했다. 학생의 배경이 다양해지고 고교학점제와 인공지능(AI) 기반 교육 등이 확대됨에 따라, 교사 한 명이 감당해야 하는 업무가 늘어났단 지적이다.

박주현 경인교대 교육위원회 운영위원은 “이주 배경 학생과 정서·행동 위기 학생, 특수교육 학생 등 다양한 특성을 가진 학생들이 늘고 있다”며 “개개인에 맞춘 교육을 위해서는 경제 논리가 아닌 교육의 관점에서 교사 정원을 확대해야 한다”고 했다.

정부가 중장기 교원 수급 계획을 마련해야 한다고도 촉구했다. 서울교대 총학생회장인 이문의 전국교육대학생연합 의장은 “내실 있는 교육 환경에서 준비된 교사가 배출될 때 그 혜택은 고스란히 아이들에게 돌아간다”며 “대학 재정을 확충하고, 교원 양성에 대한 국가의 책임을 강화해야 한다”고 했다.

집회 참가자들은 학부모의 과도한 민원과 교권 침해 문제도 언급했다. 이에 따라 안전한 학교 환경을 조성하고 예비 교사가 참여하는 교육 정책 논의기구를 구성해야 한다고 주장했다.

한편, 전국교육대학생연합은 향후 6·3 지방선거 교육감 후보들에게 학생들의 요구안을 담은 정책 질의서를 전달할 계획이다. 교육부 장관 면담도 요구한다.