휴넷, 강의·질문·소통 결합 ‘위즈덤스프링’ 출시

AI시대를 맞아 사유의 힘이 강조되고 있다. ‘질문하고 해석하는 힘’을 기르는 인문학 콘텐츠 구독서비스가 나와 주목받는다.

기업교육 회사 휴넷(대표 조영탁)은 인문학 콘텐츠 정기 구독서비스 ‘위즈덤스프링(지혜의 샘)’을 출시했다고 7일 밝혔다.

이 서비스는 매주 하나의 주제로 학습과 성찰을 이어갈 수 있도록 설계됐다. 영상콘텐츠와 에세이로 인문지식을 쌓고, ‘오늘의 질문’에 자신의 생각을 기록한 뒤 다른 이용자들과 의견을 나누며 사유하는 힘을 기를 수 있게 해준다고 한다. 단순 지식전달을 넘어 ‘질문-기록-공유’로 이어지는 확장된 학습경험과 소통을 제공한다고 회사 측은 주장했다.

콘텐츠는 괴테, 니체 등 인물탐구부터 논어, 르네상스, 돈키호테 등 문학·역사·철학·예술 전반을 아우른다. 각 주제는 전문가 대담, 필독서 기반 영상강의, 전문가 에세이 등으로 구성돼 깊이 있게 학습할 수 있도록 했다. 서울대 독문과 오순희 교수, 한국예술종합대학 미술원 양정무 교수, ‘마흔에 읽는 쇼펜하우어’ 저자 강용수 작가 등 각 분야 전문가들이 참여해 깊이 있는 통찰을 제공한다.

조영탁 휴넷 대표는 “AI 시대일수록 인간에 대한 깊은 성찰이 중요해진다. 사유하고 연결하는 경험을 통해 인문학의 가치를 확장시키겠다”고 했다.