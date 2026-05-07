당위원회 부서기, 상무위원 등 방문 무역투자 교류, 부산기업 진출 확대

부산시는 7일 오후 시청 국제의전실에서 베트남 껀터시와 경제협력 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. 베트남 남부 메콩델타에 있는 껀터시는 농수산·제조업 기반의 성장 잠재력을 갖춘 도시다.

껀터시 대표단장인 응우옌 뚜언 아인 당 위원회 부서기, 응우옌 반 코이 인민위원회 부위원장, 당 위원회 상무위원 등이 협약 체결을 위해 부산을 찾았고, 부산시에서는 성희엽 미래혁신부시장이 참석했다.

이번 협약은 글로벌 사우스(Global South) 시장의 성장과 공급망 재편 흐름에 대응하고, 동남아 핵심 거점도시와 협력해 부산기업의 해외진출 기회를 넓힐 목적으로 마련됐다. ‘글로벌 사우스’란 비서구권, 개발도상국 또는 제3세계 국가들을 일컫는 용어다.

두 도시는 스마트시티 및 디지털 전환 등 첨단산업 협력, 무역·투자 활성화와 기업 교류, 교육·연구와 인재 교류, 해양·물류·관광·환경 등 다양한 분야에서 협력을 추진한다. 부산시는 지역기업의 아세안 시장 진출을 지원하고, 껀터시는 부산의 기술·산업역량을 도시경쟁력 강화에 접목할 계획이다.

껀터시 대표단은 부산항만공사 방문, 비즈니스 네트워킹, 교통정보서비스센터 견학 등 일정을 통해 부산의 산업·물류·스마트시티 기반 인프라를 확인할 예정이다.

부산시 관계자는 “이번 협약은 정부의 글로벌 공급망 다변화 및 신흥시장 협력 확대 기조에 발맞춰, 부산이 아세안 시장과의 전략적 협력을 선도하는 계기가 될 것”이라 기대했다. 부산=정형기 기자