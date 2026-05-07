오늘날의 글로벌 자본 시장은 쉼 없이 움직인다. 금리 변화, 정책 결정, 지정학적 변수, 주요 경제 지표 발표가 시차와 국경을 넘어 이어지고, 시장은 이에 즉각 반응한다.

투자 환경의 중심 역시 ‘언제 거래할 수 있는가’에서 ‘얼마나 빠르게 대응할 수 있는가’로 이동하고 있다.

문제는 전통 금융 인프라가 이러한 변화 속도를 충분히 따라가기 어렵다는 점이다.

대부분 여전히 정해진 거래 시간 안에서 운영되기 때문에 시장이 닫힌 사이 발생한 이벤트는 즉시 반영되지 못하고, 대응은 다음 거래로 미뤄진다.

그리고 해당 과정에서 발생하는 시간 차는 결국 리스크 관리의 공백으로 이어질 수 있다.

특히 여러 시장에 걸쳐 자산을 운용하는 투자자일수록 이런 제약의 영향은 더욱 크게 나타난다.

이 같은 한계를 보완하려는 흐름 속에 글로벌 시장에서는 전통 금융과 디지털 자산 간의 연결을 강화하는 움직임을 보인다.

블랙록부터 프랭클린 템플턴에 이르기까지 월가 기관들은 토큰화된 머니마켓펀드(MMF)를 담보로 활용할 수 있는 구조를 도입해 자산 활용 범위를 넓혔다.

이는 시장이 디지털 자산을 단순한 수동적 보유 자산이 아니라, 운용 가능한 자본으로 인식하는 방향으로 전환되고 있음을 보여준다.

이런 변화는 최근 상장지수펀드(ETF)를 중심으로 더욱 빠르게 확산하고 있다.

기관 투자자에게 익숙한 구조를 기반으로 새로운 자산과 시장 접근을 가능하게 해 온 ETF는 디지털 자산 인프라와 결합하면서 활용 범위가 크게 넓어졌고, 그 결과 일부 시장은 거래 시간과 지역적 제약을 넘어 보다 유연하게 접근할 수 있는 환경을 갖추기 시작했다.

바이낸스에서 이런 변화를 현장에서 직접 체감하고 있다. VIP 고객과 기관 투자자 사이에서는 전통 금융 시장에 대한 투자 수요를 디지털 인프라의 속도와 접근성으로 연결해주는 상품에 대한 관심이 빠르게 커지고 있다.

이는 전통 금융 자산에 대한 접근이 디지털 시장으로 확장된 사례로, 글로벌 투자자들이 시간 제약에 구애받지 않고 국가별 투자 비중을 조정할 수 있는 선택지가 늘어난 것을 의미한다.

해당 상품들이 활성화할 경우 글로벌 이벤트 발생 시 대응 속도를 앞당길 수 있는 것은 물론, 풍부한 글로벌 유동성이 결합하면서 포트폴리오 운용 효율도 높아진다.

이런 흐름은 한국의 자본 시장 구조에도 긍정적 영향을 미친다. 초반에는 변동성이 확대될 수 있으나, 이는 새로운 정보와 자금이 빠르게 반영되는 과정에서 나타나는 자연스러운 흐름이다. 어느 정도 시간이 지나면 가격이 보다 정확하게 형성되면서 시장 효율도 함께 높아질 것으로 예상된다.

한국 자본 시장은 그동안 산업 경쟁력과 기업 기술력에서 높은 평가를 받아왔지만, 접근성이나 거래 구조 측면에서는 일부 제약이 존재해 온 것이 사실이다.

하지만, ETF 기반의 디지털 자산 상품들은 이런 한계를 완화하고, 글로벌 투자자들의 참여 범위를 넓히는 또 다른 계기가 될 수 있다.

결국 변화의 핵심은 자산을 얼마나 효율적으로 운용할 수 있는 시장 환경이 갖춰지는가에 있다. 글로벌 자금의 움직임에 발맞춰 시장 인프라를 갖춘 곳으로 자본은 자연스럽게 모이게 된다.

대응 속도와 접근성이 개선될수록 투자 전략의 실행 가능성은 높아지고, 이는 새로운 기회로 이어진다.

지금은 세계 자본 시장의 작동 방식이 전체적으로 재편되는 시기다. 국경과 시간의 제약이 점차 옅어지는 흐름 속에서, 한국 시장이 글로벌 자본과 어떤 방식으로 연결되고 어떤 역할을 맡게 될지 주목할 필요가 있다.

캐서린 첸 바이낸스 기관·VIP 비즈니스 총괄