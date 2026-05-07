[헤럴드경제 스포츠팀=이강래 기자] 홀로서기를 모색중인 LIV 골프가 투자은행인 듀세라 파트너스를 재무 자문사로 선임했다.

듀세라 파트너스는 마이클 크레이머 CEO가 설립한 글로벌 투자은행으로 대규모 기업 재무 거래에 특화된 자문 기관이다. 지난 2015년 설립 이후 미디어와 엔터테인먼트, 스포츠 등 다양한 산업에서 8500억 달러 이상의 거래를 자문해 왔다.

LIV 골프 스콧 오닐 CEO는 “리그의 가치는 이미 입증됐으며 이제는 장기적인 재무 기반을 구축하는 데 집중하고 있다”며 “듀세라 팀은 복잡하고 중요한 상황에서도 성과를 만들어온 경험과 역량을 갖춘 최적의 파트너”라고 밝혔다.

마이클 크레이머 CEO는 30년 이상의 경력을 보유한 투자은행 전문가로 북미풋볼리그(NHL) 및 메이저리그(MLB)의 구단 거래를 포함한 주요 프로젝트를 자문해온 바 있다. 그는 글로벌 기관 및 포춘500 기업들의 중요한 전환기를 지원해온 인물이다.

크레이머 CEO는 “LIV 골프는 글로벌 팬 기반과 세계적인 선수층, 그리고 선수와 팬 모두에게 가치를 제공하는 팀 구조를 갖춘 독보적인 리그”라며 “이러한 강점을 바탕으로 리그의 가치를 극대화할 수 있는 장기 파트너 발굴에 집중할 것”이라고 말했다.

현재 LIV 골프는 스폰서십 및 파트너십이 전년 대비 40% 증가하고, 티켓 판매는 130% 이상 성장하는 등 높은 성장세를 이어가고 있다. 또한 전 세계 200개 이상의 국가 및 지역에서 약 9억 가구에 중계되며 글로벌 확장세를 지속하고 있다.

이번 듀세라 선임은 최근 독립 이사 진 데이비스와 존 진만을 선임한 데 이어, 리그를 초기 구축 단계에서 다각화된 멀티 파트너 투자 모델로 전환하려는 전략의 일환이다. LIV 골프는 향후 이사회 및 듀세라와 협력해 장기 전략적 투자 파트너를 발굴하고 리그 성장 과정에서 창출된 다양한 기회를 적극적으로 검토해 나갈 계획이다.