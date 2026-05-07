[헤럴드경제(부산)=정민혜 기자] 국립한국해양대학교는 6일 학내 실습선 부두에서 2026학년도 1학기 실습선 원양항해 출항식을 개최했다고 밝혔다.

이날 출항식에는 미래 해양인재로 거듭날 296명의 실습생과 대학 구성원, 학부모와 졸업 동문 등 대학 주요 관계자들이 참석했다. 특히 실습선 학생들이 선상에서 부두에 있는 가족 및 지인에게 색띠를 던지는 행사인 ‘맨더레일’은 참석자들의 눈길을 끌었다.

이날 출항식을 가진 실습선은 오는 6월 2일까지 총 28일간 항해 실습을 진행한다. 한바다호는 오사카(일본), 기륭(대만), 가고시마(일본)를, 한나라호는 호치민(베트남), 오사카(일본)를 거쳐 부산으로 돌아온다.

원양항해 실습은 강의실에서 습득한 이론을 실무에 적용, 다양한 실습으로 재학생들을 해양 분야 차세대 리더로 성장시키는 역할을 한다.

류동근 국립한국해양대 총장은 이날 출항식에서 “한나라호와 한바다호의 원양항해 실습은 우리 대학의 정체성이자 핵심 교육과정 중 하나”라며 “이번 실습을 기회로 드넓은 바다처럼 크고 넓은 포부를 갖출 수 있기를 기원한다”고 말했다.