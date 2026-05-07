쌀값 11%↑, 축산물·달걀 전방위 인상 수산물 수급도 차질, 외식 물가로 번져 “중동전쟁, 하반기까지 물가에 부정적”

중동발 전쟁 여파가 밥상 물가를 강타하고 있다. 주식인 쌀에 이어 쇠고기·돼지고기·닭고기·수산물까지 줄줄이 오르면서 식탁 전체가 흔들리고 있다.

7일 한국농수산식품유통공사(aT) 농산물유통정보(KAMIS)에 따르면 지난 4일 기준 쌀 20㎏ 가격은 6만2255원으로 전년(5만6062원) 대비 11.05% 올랐다. 전월 대비로는 0.63% 소폭 하락했지만, 정부의 개입에도 여전히 높은 가격대를 유지하고 있다. CJ 햇반 백미밥 8개 묶음도 9779원으로 전년보다 5.72% 상승했다.

축산물 가격도 일제히 올랐다. AI(조류인플루엔자) 영향으로 공급이 위축된 계란은 특란 30구 기준 7273원으로 전년(6916원) 대비 5.16% 뛰었다. 육계는 5일 기준 1㎏에 6566원으로, 같은 기간 15.13% 비싸졌다. 한국농촌경제연구원 농업관측센터가 전망한 이달 도축 육계 수가 전년 대비 4.6% 감소하면서 수급 개선도 당분간 기대하기 어렵다.

소·돼지고기 상승세는 더 가파르다. 소 안심(1등급 기준 100g)은 1만4678원으로 전년 대비 14.47% 올랐다. 등심은 15.93%, 양지와 설도는 각각 15.21%, 20.11% 뛰었다. 돼지고기 삼겹살도 100g에 2829원으로 13.56% 상승했다. 국내산 대체재로 꼽히던 수입 돼지고기 삼겹살(냉동)마저 100g당 1522원으로 2.76% 올라 소비자의 선택지가 줄어들고 있다.

수산물도 예외가 아니다. 중동을 경유하는 항공 노선 이용이 어려워지면서 수입 연어 등 항공 직송 수산물의 수급 차질이 이어지고 있다. 한 업계 관계자는 “물류 문제가 상당 부분 해소됐지만 고환율과 고유가 영향으로 단가는 여전히 높은 수준”이라고 말했다. 수입 조기도 1마리 기준 4752원으로 전년보다 11.65% 올랐다.

식재료 가격 인상의 여파는 외식으로 번지고 있다. 지난달 외식 물가지수는 127.65(2020=100)으로 전년 대비 2.6% 올랐다. 김치찌개백반(3.2%)·삼겹살(2.8%)·갈비탕(4.0%)·칼국수(3.5%) 등의 인상 폭이 컸다.

최철 숙명여대 소비자경제학과 교수는 “전쟁 이전에도 고물가가 지속되며 소비자 부담이 늘어난 상황이었는데 앞으로가 더 막막하다”면서 “특히 올해 하반기까지 전쟁 여파가 물가에 부정적인 영향을 더 미칠 수 있어 주의가 필요하다”고 말했다. 박연수 기자