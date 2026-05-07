엘림넷 나우앤서베이 1310명 여론조사

[헤럴드경제=함영훈 기자] ‘삼성전자·SK하이닉스의 성과급 수준이 국민적 논란이 되고, 나라경제의 추락우려에도 아랑곳하지 않은채 파업을 강행하려는 삼성전자 노조에 대한 국민적 비판이 쏟아지는 가운데, 이들 두 기업의 성과급에 대해 국민 4명중 3명이 “너무 높다”고 평가하는 것으로 나타났다.

엘림넷 나우앤서베이가 지난 4월 30일부터 5월 6일까지 대한민국 전국 성인 남녀 1310명을 대상으로 설문조사(표본오차 95% 신뢰수준에서 ±2.71%p)한 결과, 두 반도체기업의 성과급 적정성에 대해 ‘매우 높다’ 47.3%, ‘다소 높다’ 27.4%, ‘적정하다’ 17.8%, ‘낮다’ 1.8%로 집계됐다.

‘높다’ 응답률을 연령대별로 보면, 20대 56.9%, 30대 71.3%, 40대 70.6%, 50대 82.7%, 60대 이상 84.8%로 나타났다. ‘적정하다’는 응답은 20대에서 31.4%로 가장 높았다.

‘매우 높다’는 의견은 남성의 53.9%, 여성 38.2%로 집계됐다.

고액 성과급에 대한 종합 의견을 묻는 항목에서는 ‘사회적 논의가 필요하다’는 응답이 50.2%로 가장 많았다. ‘정당한 보상’(26.0%), ‘기업 내부 문제’(19.8%)라는 응답이 뒤를 이었다. 사회적 논의가 필요하다는 의견에 대해 우리 사회의 대다수를 차지하는 중견기업(58.0%)·자영업자(56.6%)·중소기업(52.9%) 종사자들이 많은 공감을 보였다.

고액 성과급이 회사 장기 발전에 미치는 영향에 대해서는 ‘장기적 우려’(37.3%)와 ‘장기적 도움’(35.6%)이 거의 균형을 이뤘다. ‘단기 긍정·장기 불확실’(21.1%)을 합산하면 비긍정적 시각이 58.4%로 우세해, 고액 성과급의 장기 효과에 대한 사회적 합의는 아직 형성되지 않은 상태임을 보여준다.

정부 정책 방향에 대한 선호를 묻는 항목에서는 ‘기업 자율’(33.4%)과 ‘세제 혜택을 통한 자발적 환원 유도’(29.9%)를 합산한 63.3%가 시장 친화적 접근을 선호했다. 정부의 직접 규제 형태인 ‘환원 의무화’(18.6%)와 ‘상한·가이드라인 부과’(12.8%)를 지지하는 응답은 합산 31.5%였다.