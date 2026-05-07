[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]대구대는 2027학년도부터 전국 최초로 ‘경계선 지능인’만을 대상으로 한 ‘라이프디자인학과’를 신설·운영한다고 7일 밝혔다.

‘느린 학습자’라고도 불리는 경계선 지능인은 지능지수(IQ)가 71~84에 속하는 이들이다.

신설이 확정된 ‘라이프디자인학과’ 정원은 20명으로 오는 9월 예정인 2027학년도 수시모집에서 신입생 접수를 시작한다.

신입생 선발은 대학 자체 특별전형으로 실시한다.

지원자는 전국 교육지원청 특수교육지원센터에서 발급하는 특수교육대상자확인서나 일선 학교 및 교육지원청에서 발급하는 학습지원 대상자 확인서, 지능지수가 71~84로 측정된 웩슬러 지능 검사결과지 중 하나를 제출해야 한다.

이후 대학은 면접 등을 통해 지원자 학업능력 등을 종합적으로 평가해 최종 합격자를 선발한 뒤 뷰티·반려동물 산업 분야 등에 대한 교육을 진행할 예정이다.

대구대 특수교육과 박정식 교수는 “현재 우리 사회에서 경계선지능 청년들은 고등학교 문을 나서는 순간 체계적인 직업 훈련의 기회 없이 곧바로 현실의 벽에 부딪히게 된다”며 “라이프디자인학과의 출범은 세계적으로도 선도적인 혁신 교육 모델이 될 것”이라고 말했다.