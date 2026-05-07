- 시민의 자발적 참여로 교통법규 준수…개인형 이동장치 없는 안전한 도로 조성

[헤럴드경제= 이권형기자] 대전시는 보행자 중심의 안전한 도로환경 조성을 위해 7일 중구 은행동 으능정이거리에서 보행안전문화 확산 캠패인을 실시했다.

보행량이 많은 도심 주요 구간의 보행안전을 강화하고, 개인형이동장치 이용 질서를 확립해 시민이 안심하고 걸을 수 있는 보행환경을 조성키 위함이다.

이날 현장에는 대전시를 비롯해 중구청, 대전경찰청 등 관계기관이 참여해 시민과 개인형이동장치 이용자를 대상으로 ‘개인형이동장치(PM) 없는 거리’ 운영 취지와 올바른 이용수칙을 홍보하고, 자발적인 교통법규 준수를 당부했다.

대전시는 대전경찰청과 협력해 중구 은행동 으능정이거리(약 1.17km)와 서구 둔산동 타임로(약 0.9km)를 ‘PM 없는 거리’로 운영 중으로 지난 4월 안전표지 37개와 노면표시 30개 등 교통안전시설물 설치를 완료했다.

이어 시민들의 자발적인 참여를 유도키 위해 5월 한 달간 집중 홍보를 실시하며 6월~8월까지 계도기간을 운영한다.

대전시 박민범 철도건설국장은 “개인형이동장치는 시민 이동 편의를 높이는 교통수단이지만, 무엇보다 보행자 안전이 최우선”이라며 “앞으로도 관계기관과 협력해 보행자 중심의 교통안전문화 확산과 성숙한 PM 이용문화 정착에 힘쓰겠다”고 말했다.