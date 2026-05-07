강동궁 조건휘 등 드래프트 지명 가능

[헤럴드경제=조용직 기자] ‘PBA 팀리그 드래프트’가 새 시즌을 앞두고 오는 14일 열린다.

프로당구협회(PBA·총재 윤영달)는 ”PBA 팀리그 드래프트를 오는 14일 오전 10시 ‘고양 킨텍스 PBA 스타디움’에서 개최한다”고 6일 발표했다.

당초 6일 실시될 예정이었던 드래프트는 PBA의 내부 사정으로 인해 연기됐으나 이날 곧바로 재개최 일정을 공지했다.

아울러 SK렌터카의 후원 종료에 따라 이번 팀리그 드래프트에는 ‘헐크’ 강동궁을 비롯해 에디 레펀스(벨기에) 응오딘나이(베트남) 조건휘 강지은 조예은 히다 오리에(일본) 등이 드래프트 지명 가능 선수로 새 팀을 찾게 됐다.

이에 따라 팀리그 각 구단은 드래프트에 앞서 보호선수 및 방출선수 명단을 오는 11일까지 PBA 사무국에 재제출하고, PBA는 같은 날 방출 선수를 포함한 드래프트 지명 가능 선수 명단을 발표할 예정이다.

팀리그 드래프트에는 9개 구단이 참여한다. 다만, 차기 시즌 PBA 팀리그는 10개 구단 체제가 유지될 전망이다. PBA는 “PBA가 직접 주도적으로 제 10구단을 운영할 예정이며, 팀리그 개막 전까지 구체적인 운영 방침을 발표할 예정”이라고 밝혔다.

드래프트에 앞선 12일에는 오후 2시 30분부터 한국 프레스센터에서 2026-2027시즌 PBA-LPBA투어 시즌 미디어데이를 열 예정이다.