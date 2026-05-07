정회원비 면제에 올인원 클래스 연계…실질적 무료 학습 패키지 마련 - 전 강좌 1년 무료 수강, 고졸 검정고시 모의고사 제공…추첨을 통해 교재까지 무료 지원

[헤럴드경제=박종일 선임기자]강남구(구청장 조성명)가 운영하는 온라인 교육 플랫폼 강남인강에서 학교 밖 청소년의 검정고시 준비 부담을 덜기 위해 ‘검정고시 0원 패키지 이벤트’를 5월 11일부터 22일까지 진행한다.

이번 이벤트는 학교 밖 청소년에게 정회원비를 면제하고 있는 조례에 착안해 마련됐다. 구는 이를 지난 3월 개강한 ‘검정고시 중·고졸 올인원 클래스’와 연계, 학교 밖 청소년이 검정고시 준비 전 과정을 실질적으로 무료로 이용할 수 있도록 지원을 강화했다.

강남인강 준회원에 가입하고 학교 밖 청소년임을 증빙하는 서류를 제출하면, 참여자 전원은 1년 정회원비를 전액 면제받는다.

이에 따라 강남인강 전 강좌를 365일 무제한으로 무료 수강할 수 있으며, 아이비김영 출판사와 함께 특별 제작한 고졸 검정고시 모의고사도 함께 제공받는다. 개념 학습부터 문제풀이, 실전 대비까지 강남인강 안에서 준비를 마칠 수 있도록 한 것이다.

여기에 교재 지원도 더했다. 추첨을 통해 검정고시 교재(김영북스, 고졸 만점 뽀개기 단권 끝장) 50명, 기프티콘 30명에게 추가 혜택을 제공한다. 강의와 모의고사에 교재까지 더해 검정고시 준비 과정을 ‘0원 패키지’로 설계한 셈이다.

이번 이벤트는 협약 출판사와의 협력을 통해 교재와 경품을 지원받아 추진하는 민관 협력형 교육지원 모델이기도 하다.

조성명 강남구청장은 “검정고시는 학교 밖 청소년에게 다시 배움의 기회를 잇는 중요한 출발점”이라며 “강남인강의 이번 지원이 경제적 부담 때문에 공부를 망설였던 청소년들에게 실질적인 도움이 되고, 합격까지 이어지는 든든한 발판이 되길 바란다”고 말했다. 이어 “앞으로도 교육 여건 때문에 출발선이 달라지지 않도록 누구나 배움의 기회를 누릴 수 있는 공공교육 지원을 계속 넓혀 가겠다”고 밝혔다.