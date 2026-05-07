자연치유·명상·스파·스테이·푸드 등 5개 테마 구성… 강북형 치유 관광 모델 구축 콘텐츠 고도화 컨설팅·홍보 지원 병행… 웰니스 관광 경쟁력 확대

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 강북구(구청장 이순희)는 지역 고유의 자연·문화 자원을 기반으로 한 웰니스 관광 활성화를 위해 ‘2026년 강북형 웰니스 관광지 선정’ 결과를 발표, 최종 10개소를 선정했다.

이번 선정은 서류심사와 현장평가를 거쳐 강북구만의 특색 있는 치유·휴식 콘텐츠를 보유한 시설을 발굴하기 위해 추진됐다.

구는 이를 통해 도심 속에서 자연과 함께 휴식을 누릴 수 있는 ‘강북형 웰니스 관광 모델’을 구체화, 지역 관광의 새로운 성장 기반을 마련했다.

자연과 문화가 결합된 5개 테마 웰니스 관광지 구축

이번에 선정된 관광지는 ▷자연치유 ▷힐링·명상 ▷뷰티·스파 ▷스테이 ▷푸드 등 총 5개 테마로 구성됐다.

북한산 자락과 우이천 일대의 풍부한 자연자원을 기반으로, 민간의 전문성과 창의성을 결합한 점이 특징이다. 이를 통해 관광 콘텐츠의 깊이와 차별성을 높이고, 머무르며 경험하는 관광 기반을 마련했다.

특히 민간에서 운영하는 전문 시설들이 테마별 핵심 거점으로 선정되면서, 보다 정교한 프로그램 운영과 차별화된 웰니스 콘텐츠가 강화될 것으로 기대된다.

주요 자연치유 거점으로는 ‘북한산 체험형 숲속쉼터’, ‘화계사’, ‘재간정’ 등이 포함됐다. 이들 공간은 도심 속에서도 자연과 호흡하며 심신의 안정을 찾을 수 있는 대표적인 치유 공간으로 평가된다.

예술과 명상을 접목한 콘텐츠도 함께 마련됐다. ‘박을복자수박물관’과 ‘청자가마터체험장’은 전통 공예 체험을 통한 몰입과 회복의 경험을 제공, ‘소매틱 표현예술치유연구소 움’은 신체 움직임을 기반으로 한 심리 치유 프로그램을 운영한다.

이와 함께 우이동 ‘안토’(스테이), ‘우이령불가마주쉼사우나’, 번동 ‘하로스파’(뷰티·스파) 등은 일상에서 벗어난 휴식과 재충전을 제공하는 체류형 관광 거점으로 선정됐으며, 수유동 ‘주노샌드’는 건강한 식문화를 기반으로 한 웰니스 미식 공간으로 이름을 올렸다.

공공·종교·민간 자원이 유기적으로 결합된 이번 관광지 선정은 ‘자연 기반 치유도시’ 전략을 구체화하는 기반이 된다.

컨설팅·홍보 지원으로 웰니스 관광 경쟁력 강화

강북구는 선정된 관광지에 대해 콘텐츠 및 프로그램 고도화 컨설팅과 홍보·마케팅 지원을 단계적으로 추진할 계획이다. 이를 통해 관광지별 특성을 강화하고, 강북형 웰니스 브랜드를 체계적으로 구축해 나갈 방침이다.

또 자연환경과 지역 자원을 기반으로 한 차별화된 관광 콘텐츠를 지속적으로 발굴·연계함으로써, 강북구를 도심 속 치유와 휴식이 공존하는 웰니스 관광 거점으로 발전시켜 나갈 계획이다.

이순희 강북구청장은 “이번 웰니스 관광지 선정은 강북구가 가진 자연과 문화 자산이 치유라는 흐름과 맞닿으며 만들어낸 변화”라며 “앞으로도 일상 가까이에서 쉼과 회복을 경험할 수 있는 환경을 확장해 나가고, 강북만의 웰니스 관광 생태계를 지속적으로 구축해 나가겠다”고 밝혔다.