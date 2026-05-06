5월 1일부터 28일까지 예비 고교생 35명 모집…참가비 전액 무료 중학교 수학 전 과정 핵심 압축 정리, 맞춤형 학습 진단과 지도 제공...서울대 학생 1:1 멘토링‧서울대 캠퍼스 탐방 운영 등 학습 동기 강화

[헤럴드경제=박종일 선임기자]영등포구는 2027학년도 고등학교 진학을 앞둔 예비 고등학생들이 여름방학 기간 수학 기초 실력을 체계적으로 다질 수 있도록 ‘수학캠프’를 운영, 오는 28일까지 참가자를 모집한다.

수학캠프는 중학교 1학년부터 3학년까지의 수학 전 과정을 핵심 중심으로 압축해 단 7일 동안 학습할 수 있도록 구성됐다. 고등학교 진학 전 필수 개념을 체계적으로 정리해 학습 공백을 보완하고 수학에 대한 자신감을 높이는 데 목적이 있다.

지난해 예비 고등학생 50명을 대상으로 처음 운영된 수학캠프는 참여 학생들로부터 긍정적인 반응을 얻었다. 참여 학생은 “짧은 기간에 수학 전 과정을 복습할 수 있어 효율적이었고, 나의 실력을 점검하는 데 도움이 됐다”며 소감을 전했다. 올해는 운영 시기를 여름방학으로 조정해 중학 과정 마무리와 고교 진학 준비에 모두 도움이 되도록 했다.

캠프는 7월 27일부터 8월 2일까지 하이서울유스호스텔(영신로 200)에서 진행되며, 7일간 매일 오전 9시부터 오후 6시까지 집중 학습이 이루어진다. 모집 인원은 영등포구에 거주하는 2027학년도 입학 예정 고등학생 35명으로, 참가비는 전액 무료다.

교육 과정은 핵심 개념 정리와 유형별 문제 풀이를 중심으로 운영된다. 캠프 시작 전 레벨 테스트를 통해 개인별 학습 수준을 진단, 결과에 따라 맞춤형 학습 지도를 제공할 예정이다.

또 캠프 기간 중에는 서울대 학생과의 1:1 멘토링 프로그램을 운영해 학습 방법과 진로에 대한 조언을 제공, 서울대 캠퍼스 탐방 프로그램도 함께 진행해 학습 동기를 높일 계획이다.

참가를 희망하는 학생은 5월 1일부터 5월 28일까지 온라인(네이버폼)을 통해 신청할 수 있다. 구는 서류 심사와 면접을 거쳐 최종 참가자를 선발, 결과는 구청 누리집 게시와 함께 개별 안내할 예정이다. 자세한 사항은 구청 누리집 ‘우리구소식’ 게시판 또는 미래교육과로 문의하면 된다.

영등포구 미래교육과장은 “여름방학은 학습 격차를 줄이고 실력을 한 단계 끌어올릴 수 있는 중요한 시기”라며 “예비 고등학생들이 중등 과정을 효과적으로 마무리하고, 자신감을 갖고 고등학교에 진학할 수 있기를 기대한다”고 전했다.