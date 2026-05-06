임직원 헌혈증 400매 자발적 기부 환아 면역력 강화 위해 위생 지원 임직원 50명 직접 제작에 참여해

[헤럴드경제=김명상 기자] 그랜드코리아레저가 임직원 참여로 소아암 환아 지원에 나섰다.

그랜드코리아레저(GKL)는 6일 한국백혈병소아암협회에 임직원이 기탁한 헌혈증 400매와 직접 제작한 위생 베개커버 50세트를 전달했다고 전했다. 기부에는 GKL 사장과 노조위원장을 포함한 임직원 50명이 참여했다.

이번 물품 지원은 면역력이 저하된 소아암 환자들에게 위생적인 환경을 제공하고 정서적 안정을 돕기 위해 이뤄졌다. 베개커버는 항암치료로 면역력이 약해진 환아를 위해 저자극 소재를 사용했으며, 친근감을 주기 위해 캐릭터 문양을 적용했다.

김설희 한국백혈병소아암협회 간사는 “소아암 환아의 경우 항암치료 과정에서 발한 및 구토 증상이 빈번하게 나타나 위생적인 침구 관리에 대한 수요가 높다”며 “특히 지방에 거주하는 환아들이 치료를 위해 수도권 병원 인근의 쉼터나 숙소를 이용하는 경우, 위생 관리 환경이 상대적으로 취약할 수 있어 감염 예방을 위한 세심한 관리가 더욱 중요하다”고 말했다.

GKL은 이번 헌혈증과 위생용품 기증을 비롯해 향후에도 공공기관의 사회적 책임 실천을 이어간다는 방침이다.

윤두현 사장은 “투병 중인 환아들이 하루빨리 건강해지기를 바라는 마음으로 직원들과 함께 만들었다”며 “앞으로도 GKL은 소외되고 어려운 이웃과 함께하며 공기업의 사회적 책임을 다할 것”이라고 말했다.