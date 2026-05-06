서울 석양 오미자 피지오·서울 막걸리향 콜드 브루 관광객에 특별한 경험…‘수박 주스 블렌디드’ 선출시

[헤럴드경제=박연수 기자] 스타벅스 코리아가 6일부터 ‘서울 석양 오미자 피지오’·‘서울 막걸리향 콜드 브루’ 등 서울 특화 음료 2종을 서울 전 매장에서 선보인다고 밝혔다.

서울 특화 음료는 내외국인 관광객에게 특별한 여행 경험을 선사하기 위해 개발한 메뉴다. 지난 3월 서울 지역 100개 매장에서 먼저 출시했다.

‘서울 석양 오미자 피지오’는 궁궐 연못 위 노을을 형상화한 비주얼이 특징이다. ‘서울 막걸리향 콜드 브루’는 막걸리의 매력을 커피와 결합했다. SNS와 커뮤니티에서도 “한국적인 식재료로 서울을 표현해 더 힙하다”는 반응이 이어지고 있다.

이른 더위를 겨냥한 신규 음료 ‘수박 주스 블렌디드’도 이날 서울 전 매장에서 먼저 출시한다. 수박씨처럼 음료에 콕콕 박힌 초콜릿 땅콩 토핑이 매력이다. 5월 말 전국 매장으로 판매를 확대할 예정이다.

스타벅스 최현정 식음개발담당은 “앞으로도 스타벅스만의 차별화된 메뉴를 통해 즐거운 경험을 선사하겠다”고 말했다.