[헤럴드경제=이명수 기자] 국제 무대에서 왕성한 활동하고 있는 케이아트의 대표주자 김지희 작가의 개인전이 4월 28일부터 5월 31일까지 규슈 군립박물관에서 개최되고 있다.

4월 28일 오프닝에는 구스마치 의회 의장, 오이타현 서부진흥국 국장, 한일친선협회 회장, 나카츠시 의회 의장, 주 일본 대한민국 총영사를 비롯한 100여명의 주요 일본 정재계 인사들이 참석해 국빈으로 예우하였으며, 300여명의 일반 관객들이 참석했다.

오프닝에서는 미술관 야외 공간에 작품 속 패턴을 가진 약 35미터 규모의 초대형 잉어 구조물을 통과하는 퍼포먼스가 장관을 이루었다. 유치원들의 협조로 규슈 지역 100명의 어린이들이 제복을 입고 김지희 작가와 함께 잉어의 몸속을 직접 통과하는 참여형 퍼포먼스가 진행되었는데, 이는 어린이를 통한 도약의 본질을 드러낸다.

전시의 메인 작품 은 일본 문화에서 변화와 상승, 초월을 상징하는 ‘잉어’를 담고 있다. 이는 욕망과 존재, 그리고 삶의 찬란함을 탐구해 온 김지희의 대표 연작 Sealed Smile과 깊이 맞닿아 있다.

이번 전시에서는 안경은 ‘차단’의 상태를 넘어, 잉어의 서사와 결합하며 인간 존재가 스스로를 넘어서기 위한 성장의 의미로 확장된다. 따라서 시선의 차단은 단순한 억압이나 결핍의 상태가 아닌, 변형과 도약을 준비하는 잠재적 단계로 해석된다.

여성 아티스트 김지희 작가는 회화의 전통적 아름다움과 미술사적 담론을 균형 있게 연결한다는 평가를 받으며 국제적으로 주목받고 있다.

김지희 작가가 구축해 온 작품 세계가 일본 관객들에게 동아시아의 보편적 가치와 정서적 울림을 제시할 것으로 보인다.