[헤럴드경제=이원율 기자]인공지능(AI) 챗GPT 개발사인 오픈AI는 올해 컴퓨팅 용량에만 500만달러(약 73조원)를 지출할 것으로 예상했다.

5일(현지시간) 블룸버그 통신 보도에 따르면 그렉 브록먼 오픈AI 사장은 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)와의 법적 분쟁 관련 재판에 출석해 증언하는 과정 중 이같이 말했다고 연합뉴스가 전했다.

현재 오픈AI는 주요 클라우드 서비스 기업과 반도체 업체들이 얽힌 복잡한 투자와 협력 구조의 한가운데 있는 것으로 업계에서는 평가받고 있다.

앞서 오픈AI는 지난 2월 투자자들에게 2030년까지 아마존, 엔비디아, 마이크로소프트(MS) 등의 연산 자원에 6000억달러를 투자할 계획이라고 밝혔다.

오픈AI는 최근 실리콘밸리 역사상 최대 규모로 꼽히는 1220억달러(180조원)의 투자를 유치했다. 다만, 막대한 AI 투자로 인해 재무 건전성에는 여전히 경고등이 켜진 상태로 알려져 있다.

오픈AI, 어수선한 분위기?

이런 가운데, 머스크 CEO는 오픈AI가 공익을 위해 AI를 개발하겠다는 사명을 저버리고 영리를 추구할 수 있는 공익영리법인(PBC)으로 전환하며 샘 올트먼 CEO와 브록먼 사장 등이 부당이득을 취했다며 소송도 낸 상황이다.

이에 월스트리트저널(WSJ)은 올트먼 CEO가 기업공개(IPO)를 앞두고 전례없는 리더십 시험대에 올랐다고 전하기도 했다.

IPO가 임박하며 오픈AI의 기업가치도 8520억달러(약 1264조원)까지 치솟았으나, 올트먼 CEO가 이같은 몸값을 지탱할 실적을 이끌지 못할 것이라는 우려가 커 IPO 계획에도 악영향이 불가피하다는 게 골자다.

경쟁사인 앤트로픽이 코딩 등 기업용 AI 서비스를 앞세워 빠르게 시장 점유율을 높이고 있고, 지난해 오픈AI가 연 매출 목표를 밑돌았으며, 주간활성이용자(WAU) 10억명 고지를 달성하지 못했다는 소식도 전해지며 투자자 심리도 예전 같지만은 않은 분위기다.

이에 WSJ는 올트먼 CEO가 예전의 ‘승승장구 신화’가 무너지고 ‘놀라우면서도 신뢰성이 부족한 기술’이라는 AI의 불확실성을 상징하는 인물이 될 위험에 있다고 짚기도 했다.