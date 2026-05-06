분야별 전문 보육 파트너(AC)를 통한 컨설팅, 교육, 투자사 밋업, 네트워킹 등 맞춤형 엑셀러레이팅 프로그램 운영

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울경제진흥원(SBA)이 운영하는 우수 스타트업 지원시설 ‘서울창업허브 성수’는 서울시 미래전략산업분야인 Age-Tech와 문화콘텐츠 창업기업을 4월 29일부터 5월 15일까지 모집한다.

이번 모집에 선정된 기업은 전문보육 엑셀러레이터인 디지털헬스케어파트너스와 스타트런에서 분야별 엑셀러레이팅 프로그램을 운영할 계획이다.

이번에 모집하는 엑셀러레이팅 프로그램의 주 목적은 분야별 창업기업들을 선제적으로 발굴하고 기업진단 부터 멘토링, 교육 등의 역량강화 프로그램을 제공하는 것이다. 또, 투자사, 업계관계자 및 선배창업자들과의 네트워킹 자리를 마련하고 엑셀러레이팅 프로그램 말미에는 성과공유회까지 추진할 예정이라, 종합적인 성장지원 프로세스가 기획되어 있다.

서울창업허브 성수는 이번 엑셀러레이팅 프로그램으로 5060 시니어를 주요 타겟으로 하는 첨단기술산업 ‘Age-Tech’ 기반 실버경제 육성에 일조한다. Age-Tech 분야는 돌봄 로봇, 웨어러블·디지털 의료기기, 노인성 질환 치료, 항노화·재생의료, 스마트 홈케어 등 시니어 수요 산업 전반의 스타트업을 포함한다.

서울시는 이번 프로그램을 통해 고령사회 문제 해결에 기여하는 혁신적인 Age-Tech 스타트업을 집중 육성, 실질적인 투자매칭 및 사업화 성과로 이어질 수 있는 민·관 협력 플랫폼을 구축할 계획이다. 특히 의료·규제·기술 등 복합 이슈가 얽힌 디지털 헬스케어 분야에서, 전문 액셀러레이터와의 협업을 통해 현장 중심의 실질적 지원을 제공한다는 점이 특징이다.

더불어 올해 초 서울시가 현재 IT 진흥지구인 성동구 성수동 일대를 문화콘텐츠 진흥지구로 추가 지정하여, 이번 엑셀러레이팅 프로그램을 통해 ‘문화콘텐츠’ 분야 기업의 육성에도 전력을 다할 전망이다.