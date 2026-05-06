5개 대학 120명, 빅테크 설루션 개발 글로벌 인사이트 프로그램 기회 제공

삼성생명은 6일 서울 서초구 삼성금융캠퍼스에서 ‘라이프놀로지 랩(Lifenology Lab)’ 3기 워크숍을 개최했다고 밝혔다. 라이프놀로지 랩은 보험에 기술을 접목해 산학협력의 새로운 패러다임을 제시하는 것을 목표로 한다. 2024년 1기에서 웰니스 디자인 아이디어를, 지난해 2기에서는 ‘젊음이 더 길어진 시대’를 위한 의식주 아이디어를 선보인 바 있다.

3기에는 ▷카이스트 ▷서울대 ▷연세대 ▷고려대 ▷한양대 등 5개 대학 120여명의 IT 분야 전공 학생들이 참여한다. 학생들은 4개월간 ‘연결·변화·예측’ 3가지 주제에 맞춰 삶을 변화시킬 수 있는 빅테크 설루션을 개발하고 결과물을 공유할 예정이다. 우수팀에게는 글로벌 인사이트 프로그램 참여 기회가 주어진다.

특히 앞선 1·2기가 디자인·인문 계열 중심 의식주 등 라이프스타일을 탐구했다면, 3기는 이공계 상위권 대학으로 진용을 바꿔 기술 기반 설루션 개발에 초점을 맞췄다. 또한, 1·2기에서는 오프라인 팝업 전시회를 진행했으나, 이번 3기는 더욱 많은 고객과 결과물을 공유하기 위해 온라인 전시가 진행된다.

참가자인 문서현 연세대 학생은 “워크숍을 통해 네트워킹은 물론 앞으로의 전 과정의 밑그림을 그려볼 수 있어 의미가 있었다”고 말했다.

삼성생명 관계자는 “라이프놀로지 랩은 보험을 넘어 더 나은 내일을 만들기 위한 방법을 연구하는 의미 있는 도전”이라며 “미래의 개발자들과 함께 더 기대되는 내일을 준비하는 데 노력하겠다”고 말했다. 박성준 기자