[헤럴드경제=정대한 기자] 컬리가 네이버로부터 330억원을 투자받으며 협력 관계를 한층 강화한다.

컬리는 네이버를 대상으로 330억원 규모의 제3자 배정 유상증자를 결정했다고 6일 공시했다. 발행 예정 주식은 보통주 49만8882주, 발행가는 주당 6만6148원이다. 네이버는 발행 예정 신주 전량을 인수한다. 발행가액은 컬리의 최근 투자 라운드를 기준으로 양사 합의를 통해 결정됐다. 이를 통해 인정받은 컬리의 기업가치는 약 2조8000억원이다. 네이버의 컬리 지분율은 6.2%로 확대됐다.

컬리는 이번 유상증자로 약 330억원의 자금을 확보하게 됐다. 컬리 관계자는 “확보한 자금은 물류 인프라 확충과 신사업 추진 등 중장기 성장 기반을 다지기 위한 재원으로 활용할 것”이라고 설명했다.

김슬아 컬리 대표는 “이번 투자를 기점으로 양사는 전략적 파트너로서 협력 관계를 한층 강화하고, 실질적인 시너지 창출과 비약적인 성장을 이뤄낼 계획”이라고 말했다.

컬리와 네이버는 최근 협력관계를 강화하고 있다. 지난해 4월 전략적 제휴를 체결한 이후 같은 해 9월 온라인 장보기 전문관 ‘컬리N마트’를 네이버플러스 스토어에 오픈했다. 컬리가 자체 웹과 앱 외에 외부 플랫폼에 진출한 것은 컬리N마트가 처음이다.

이를 통해 컬리는 판매 채널을 추가로 확보했고, 네이버는 그동안 약점으로 꼽히던 신선식품 판매 부문을 강화했다. 네이버 스마트스토어, 브랜드스토어 상품의 샛별배송도 컬리의 물류 자회사 컬리넥스트마일이 맡고 있다.