5월 가정의 달 맞이, 다음 달까지 프로모션 진행

[헤럴드경제=고재우 기자] LG유플러스가 5월 가정의 달을 맞아 넷플릭스, 유튜브 프리미엄에 이어 티빙 할인 혜택까지 제공한다.

LG유플러스는 자사 구독 플랫폼을 통해 ‘더블스트리밍 연간권(넷플릭스+유튜브 프리미엄)’에 신규 가입한 고객을 대상으로 티빙 할인 혜택을 제공하는 프로모션을 진행한다고 6일 밝혔다.

더블스트리밍 연간권은 넷플릭스와 유튜브 프리미엄 두 가지 구독 상품을 월 1만8900원에 이용할 수 있는 상품이다. LG유플러스 멤버십 등급이 VIP 이상인 고객은 ‘VIP콕’ 혜택으로, 최대 32% 할인된 월 1만4900원에 이용 가능하다.

해당 프로모션은 유독에서 더블스트리밍 연간권에 새로 가입하는 고객에게 티빙 월 3000원 할인 쿠폰을 12개월간 제공하는 게 특징이다. LG유플러스는 콘텐츠 이용 빈도가 높거나, 복수의 OTT 서비스를 이용하는 고객의 부담을 낮추는 데 중점을 뒀다. 행사 기간은 이날부터 6월 30일까지다.

조용성 LG유플러스 제휴사업 담당은 “5월 가정의 달과 야구 성수기를 맞아 유튜브 프리미엄·넷플릭스 더블스트리밍에 이어 KBO 독점 생중계를 제공하는 티빙을 결합한 콘텐츠 프로모션을 구성했다”며 “앞으로도 OTT를 비롯해 AI, 라이프 혜택 등 다양한 구독 상품을 확대해 나갈 것”이라고 밝혔다.

한편, 이번 프로모션의 세부 조건과 이용 방법은 유독 공식 페이지를 통해 확인할 수 있다.