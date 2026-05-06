10월까지 매주 목요일 오후 7시 개장 메인운동·운동왕 챌린지·운동처방소

[헤럴드경제=박병국 기자]서울시가 오는 7일부터 10월까지 매주 목요일 오후 7시 ‘운동하는 서울광장’을 운영한다고 6일 밝혔다.

‘운동하는 서울광장’은 ▷함께 어울려 땀 흘리는 ‘메인운동’, ▷스스로의 한계에 도전하는 ‘운동왕 챌린지’, ▷개인별 맞춤 운동 계획을 세워보는 ‘운동처방소’ 등 3가지 테마로 구성된다.

메인운동은 줌바댄스, 스텝박스, 점핑스텝 등 기존 인기 종목과 더불어 올해는 ‘라인댄스’를 신규 도입했다. ‘라인댄스’는 참가자들이 줄을 지어선 후 음악에 맞춰 흔들기, 돌기 등 단순 동작을 반복하는 일종의 군무로 박자가 빠르지 않고 동작이 간단해 초심자들도 쉽게 따라 할 수 있다.

운동왕 챌린지는 턱걸이, 데드리프트, 순발력·유연성·악력 측정 등 다양한 종목에 도전하며 자신의 체력을 점검하고 기록 달성에 도전하는 프로그램이다. 기록을 경신해 나가는 과정에서 운동의 묘미와 성취감을 동시에 느낄 수 있도록 구성했다.

운동처방소에는 트레이너, 체형 교정 전문가, 물리치료사가 상주하여 1대1 맞춤 운동 상담을 진행한다. 운동 전후 통증 관리부터 체형 교정 등 개인별 상태에 따른 실질적인 운동처방 서비스를 제공한다.

6월 5일부터 6월 7일까지 3일간은 ‘제3회 쉬엄쉬엄 한강 3종 축제’와 연계해 서울광장이 아닌 뚝섬한강공원에서 시민들을 만난다.

‘운동하는 서울광장’은 공식 홈페이지을 통해 사전 신청할 수 있으며 당일 현장 접수도 가능하다. 다만, 우천 등 기상 상황에 따라 운영 일정이 변경될 수 있다.

올해로 4년 차를 맞은 ‘운동하는 서울광장’은 퇴근길 시민들의 발걸음이 자연스럽게 모이는 도심 속 생활체육 거점으로 확자리 잡고 있다. 지난해 참여 시민 91%가 ‘매우 만족한다’는 반응을 내놨다. 2024년 처음으로 열린 ‘운동하는 서울광장’은 준바 댄스가 메인운동으로 진행됐다. 펀치왕, 턱걸이왕 등 다양한 프로그램들이 준비돼 시민들의 호응을 얻었다.

김명주 서울시 관광체육국장은 “운동하는 서울광장은 바쁜 일상 속 시민 누구나 퇴근길에 부담 없이 참여할 수 있는 도심형 생활체육 프로그램”이라며, “앞으로도 시민의 일상 가까이에서 건강한 저녁 운동 문화가 확산될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.