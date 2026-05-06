유두종바이러스(HPV) 예방접종, 남성 청소년까지 확대…5월 6일부터 시행

[헤럴드경제=박종일 선임기자]구로구(구청장 장인홍)가 5월 6일부터 12세 남성 청소년을 대상으로 사람유두종바이러스(HPV) 예방접종 무료 지원을 시행한다.

이번 사업은 기존 12~17세 여성 청소년을 대상으로 시행되던 국가예방접종사업을 남성 청소년까지 확대해 관련 질환 예방 강화하고 질병 부담을 줄이기 위해 마련됐다.

접종 대상은 2014년생 남성 청소년으로 국가예방접종 지원을 통해 HPV 4가 백신(가다실)을 무료로 접종받을 수 있다. 해당 예방접종은 6개월 간격으로 총 2회 접종을 하며, 2회 모두 국가예방접종 지원이 적용된다.

HPV 예방접종은 자궁경부암뿐만 아니라 남성 생식기 질환 및 일부 암의 원인이 되는 바이러스 질환 예방에 효과적이다. 이에 HPV 관련 질병 부담을 줄이는데 기여할 것으로 기대되고 있다.

접종은 전국 지정 의료기관에서 무료로 가능하며, 예방접종도우미 누리집을 통해 지정 의료기관을 확인할 수 있다.

기타 자세한 사항은 구로구보건소 건강증진과로 문의하면 된다.