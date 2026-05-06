5월 12일 탄천 세월2교 일대서 22개 동 주민센터 실무자·강남소방서 등 70여 명 참여 ...수중펌프·엔진양수기·임시 물막이판 직접 다루는 현장 실습 중심 훈련

[헤럴드경제=박종일 선임기자]강남구(구청장 조성명)가 여름철 집중호우와 태풍에 대비해 5월 12일 오후 2시부터 탄천 세월2교 일대에서 ‘2026년 풍수해 대비 실무자 교육 및 방재훈련’을 한다.

이번 훈련은 효과적인 풍수해 대응체계 구축과 침수 피해 최소화를 위해 마련됐다. 수중펌프와 양수기, 물막이판은 실제 상황에서 곧바로 가동할 수 있어야 효과를 발휘하는 만큼, 평소 직접 다뤄보는 실습이 무엇보다 중요하다.

특히 잦은 인사이동 등으로 동 주민센터 수방 담당자가 자주 바뀌는 만큼, 장비를 갖추고도 현장에서 제대로 작동시키지 못하는 상황을 막기 위해 반복적인 훈련이 필요하다는 판단이다.

훈련에는 강남구 치수과를 비롯해 22개 동 주민센터 수방 담당 실무자, 강남소방서 등 유관기관 관계자 70여 명이 참여한다. 풍수해 교육에서는 올해 기상 전망과 재난안전대책본부 운영계획, 풍수해 안전대책 중점 추진사항, 상황 발생 시 단계별 대응 요령 등을 공유한다.

이어 탄천 세월2교 일대에서 실전형 방재훈련이 진행된다. 참가자들은 수중펌프와 엔진양수기 작동법을 직접 익히고, 이동식·휴대용 임시 물막이판 설치 훈련에도 참여한다. 장비 사용 시 안전수칙은 물론, 침수 상황에서 어떤 장비를 먼저 투입하고 어떻게 설치해야 하는지까지 현장에서 몸으로 익히게 된다.

구는 현재 수중펌프와 엔진양수기 등 모두 1124대의 수방 장비를 확보하고 있으며, 침수 취약지역 주민을 위한 ‘수중펌프 사전 대여 서비스’도 운영하고 있다. 해당 장비는 동 주민센터를 통해 무료로 빌릴 수 있어 집중호우 때 주민들의 초기 대응에 도움을 주고 있다.

또 저지대 침수 피해를 막기 위해 각 동에 임시 물막이판도 배치해 두고 있다. 이 장비는 하천 범람이나 도로 침수 때 빗물이 지하주차장과 주택, 상가로 유입되는 것을 차단하는 데 활용된다.

조성명 강남구청장은 “풍수해는 사전 대비와 초동 대응이 무엇보다 중요한 만큼, 실무자들이 현장에서 즉시 대응할 수 있도록 실전 중심의 훈련을 강화하고 있다”며 “앞으로도 철저한 선제적 대응체계를 통해 구민의 생명과 재산을 보호하는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.