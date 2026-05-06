[헤럴드경제=민성기 기자] 심부름 앱으로 고용된 30대 남성이 집주인 여성이 없는 사이 침실에 들어가 속옷을 뒤지고 냄새까지 맡았다는 충격적인 사연이 전해졌다.

4일 JTBC ‘사건반장’에 따르면 제보자 A씨는 잦은 지방 출장으로 집을 비우는 일이 많아 지난해 9월 심부름 앱을 통해 반려견 배변 패드를 교체해 줄 사람을 구했다. 매칭된 인물은 30대 남성 B씨로, 처음에는 일을 깔끔하게 처리해 신뢰를 얻었다.

이후 A씨는 몇 차례 B씨에게 일을 맡겼다. 당시 A씨는 “집 안에 홈캠이 설치돼 있다”는 사실을 사전에 고지했고 남성 역시 이를 인지한 상태였다.

하지만 A씨는 이후 홈캠 영상 속에서 충격적인 장면을 목격했다고 고백했다. A씨가 제공한 영상에 따르면 B씨는 자연스럽게 안방 침실로 들어가 속옷과 잠옷을 만지고 코를 갖다 대고 냄새를 맡았다.

특히 영상에는 남성의 거친 숨소리까지 녹음되어 있었던 것으로 확인됐다.

A씨는 “사건 이후 돌이켜보니 B씨의 행동은 처음부터 수상했다”고 말했다. A씨에 따르면 요청하지도 않았는데 B씨는 “근처를 지나가는데 패드를 갈아주겠다”며 먼저 연락을 해오거나 일을 마친 뒤에도 “잠시 쉬다 가도 되겠냐”며 집안에 머물 구실을 만들었다.

A씨는 집 주소와 현관 비밀번호를 알고 있는 B씨의 보복이 두려워 즉각 항의하지 못하고 결국 이사까지 해야 했다. 이후 A씨가 사과를 요구하기 위해 연락을 취하자 B씨는 A씨의 번호를 차단하며 잠수를 탔다.

A씨는 “계좌 번호와 차량 번호가 공개된 상황에서도 뻔뻔하게 대응하는 모습에 결국 방송 제보와 경찰 신고를 결심하게 됐다”고 밝혔다.

이후 씨가 “사건이 방송에 나갈 예정”이라고 알리자 B씨는 “순간의 실수였다”며 용서를 구했다. 또한 “합의금을 요구할까 봐 두려워 잠적했다. 돈이 없다. 대출금도 겨우 갚고 있다”고 주장하며 선처를 호소했다.

A씨는 이미 해당 사건을 경찰에 신고한 상태다. 다만 현재까지 본격적인 조사는 진행되지 않은 것으로 전해졌다.