[헤럴드경제=최원혁 기자] 결혼을 앞둔 예비부부가 결혼식 장소를 두고 의견 차이로 갈등을 겪고 있다는 사연이 전해졌다.

4일 JTBC ‘사건반장’에는 여자 친구와 결혼을 앞둔 20대 후반 남성 A씨의 사연이 소개됐다.

A씨는 여자 친구와 결혼을 논의하며 양가 상견례까지 마친 상태다. A씨의 부모님도 예의 바른 예비 신부를 마음에 들어했다고 한다.

하지만 문제는 결혼식 장소다. 결혼식에 로망이 있는 여자 친구는 으리으리한 장소까지는 아니더라도 일반적인 예식장에서 결혼식을 올리고 싶다는 입장이다.

반면 A씨의 부모는 아버지의 전 직장이었던 공공기관 강당에서 결혼식을 진행하길 강하게 고수하고 있다. 강당 예식은 비용 부담이 적다는 이유에서다.

히지만 예비 신부 측에서는 “강당은 학교 같은 분위기라 싫다”며 반대하고 있다. A씨 역시 내심 같은 생각으로 부모를 설득하려 하지만 쉽지 않은 상황이라고.

A씨는 “이후에도 부모님께 결혼식은 신부 입장을 들어줘야 한다고 여러 번 말씀드렸지만 부모님은 소원 하나 못 들어주냐면서 서운해한다”고 토로했다.

사연을 접한 박성희 교수는 “결혼식장은 누구보다 행복해야 되는 신부가 결정하는 게 맞는 것 같다”며 “마음에 들지 않는 곳에서 하면 평생 한이 될 것”이라고 했다.

박지훈 변호사 역시 “결혼식 주인공은 신부와 신랑이다. 주인공에게 맞춰주는게 맞다”고 했다.

반면 손수호 변호사는 “어머니 이야기가 틀린 게 하나 없다”며 “돈을 아낄 수 있다. 아버지의 공직 생활의 자부심을 보여주고 자랑할 수 있는 것에 의미가 있다”고 말했다.