[헤럴드경제=이원율 기자]젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 미국 국방부와 인공지능(AI) 기업 앤트로픽 사이 충돌에 대해 정부 편에 선 듯한 입장을 밝혔다.

황 CEO는 4일(현지시간) 오후 캘리포니아주 로스앤젤레스(LA) 베벌리 힐튼 호텔에서 열린 경제·금융 포럼 ‘밀컨 글로벌 콘퍼런스 2026’에서 대담 중 “정부가 기술을 올바르게 쓸 것이라고 전적으로 믿는다”고 밝혔다고 연합뉴스는 전했다

황 CEO는 앤트로픽을 향해 “훌륭한 문화와 뿌리 깊은 신념 체계를 갖춘 놀라운 회사”라면서도 “그들의 모든 입장에 동의하지는 않는다”고 분명히 했다.

그는 “제 신념은 미국 정부가 국가와 가족 보호를 위해 기술을 쓰기로 결정했고, 그것이 합법적이고 국가 안보를 위한 일이라면 전시에 그 기술을 써도 되는지 저에게 묻지 않기를 바랄 것”이라고 했다.

美정부 vs 앤트로픽 충돌

앞서 앤트로픽은 미군 기밀 시스템에 AI모델 클로드를 제공했지만, 자사 모델을 미국인을 대상으로 한 대규모 감시나 완전 자율무기에는 쓰면 안 된다고 밝혀 갈등이 벌어졌다.

이에 국방부는 자국 기업에는 이례적으로 앤트로픽을 ‘국가안보에 대한 공급망 위험’ 기업으로 지정했다.

도널드 트럼프 미 대통령과 피트 헤그세스 국방장관이 직접 앤트로픽을 비판하기도 했다.

미국 국방부는 지난 1일 보도자료를 내고 스페이스X, 오픈AI, 구글, 엔비디아, 리플렉션, 마이크로소프트, 아마존웹서비스 등 7개 기업과 협약을 맺었다고 밝힌 바 있다. 앤트로픽을 제외한 다른 AI 업체들과 기밀업무용 협약을 체결한 것이다.

국방부는 이 협약으로 “합법적 작전 활용을 위해 이들 기업의 첨단 AI 기술을 국방부 기밀 네트워크에 도입하기로 했다”며 “이번 협약은 미군을 AI 우선 전투 부대로 탈바꿈하는 과정을 가속할 것이고, 모든 전장 영역에서 우리 전투요원들의 의사 결정 우위를 유지하는 능력을 강화할 것”이라고 전망했다.

또 “AI 공급업체 종속을 방지하고 합동군에 장기적 유연성을 보장하는 아키텍처 구축을 지속할 것”이라고 했다.

이번 협약 명단에서 빠진 앤트로픽과 관련, 피트 헤그세스 국방장관은 미 상원 군사위원회 청문회에서 다리오 아모데이 앤트로픽 CEO를 향해 “이념적 미치광이(ideological lunatic)”라고 맹비난을 가하기도 했다.