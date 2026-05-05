지하주택, 상가 등 침수취약가구 대상 침수방지시설 무상 설치...물막이판 830개소, 역류방지시설 420개소 지원

[헤럴드경제=박종일 선임기자]금천구(구청장 유성훈)는 여름철 집중호우로 인한 침수 피해를 예방하기 위해 지하주택 등 침수취약 가구를 대상으로 침수 방지시설 설치를 무상으로 지원한다.

최근 기후변화로 국지성 호우가 잦아지면서 하수 역류와 노면수 유입으로 인한 주택 침수 피해 우려가 커지고 있다.

이에 구는 침수취약가구를 중심으로 사전 예방에 나선다. 저지대 지하주택과 상가 등에 물막이판 830개소와 역류방지시설 420개소를 지원할 계획이다.

침수방지시설은 외부 빗물 유입을 차단하는 ‘물막이판’과 하수 역류를 방지하는 ‘역류방지시설’로 구성된다. 물막이판은 건축물 출입구나 창문 등에 설치해 빗물 유입을 막고, 역류방지시설은 싱크대와 화장실 배수구에 설치해 저지대 주택의 하수 역류를 차단한다.

지원 대상은 저지대 지하주택과 상가 등 침수취약가구다. 신청이 접수되면 담당 공무원이 현장을 방문해 설치 필요성과 수량을 확인한 뒤 공사를 진행한다.

구는 우기 전 설치를 완료하기 위해 6월까지 집중적으로 설치를 지원한다. 미설치 가구에 대해서는 현장 방문과 안내문 배부 등을 통해 참여도 적극적으로 유도할 계획이다.

또, 올해는 주택 가격 하락 우려 등으로 설치를 꺼리는 경우를 고려해 ‘무타공 이동식 물막이판’을 시범 도입하고, 설치 이후에는 정보무늬(QR코드)를 통한 유지관리 안내 및 문자와 방문 점검 또한 병행해 사후관리도 강화할 방침이다.

구 관계자는 “침수방지시설은 집중호우로부터 구민의 생명과 재산을 보호하는 가장 최소한의 안전장치”라며 “우기 전 설치를 최대한 완료해 침수 피해를 최소화할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.