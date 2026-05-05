[헤럴드경제=민성기 기자] 경북 포항의 한 죽집에서 한 남성이 대화를 나누는 척하다 휴대전화를 훔쳐 달아나는 사건이 발생한 것으로 전해졌다.

4일일 JTBC ‘사건반장’에 따르면 포항에서 죽집을 운영하는 제보자는 한 남성이 휴대전화를 훔쳐 달아나는 CCTV 영상을 공개했다.

제보자에 따르면 사건 당시 한 남성이 가게에 들어와 갑자기 한 택배사 번호를 물어봤다. 제보자는 가게에 없었고 제보자의 여자친구는 주방에서 조리 중이었다.

제보자의 어머니가 응대하며 전화번호를 확인해줬다. 이때 어머니가 잠시 안으로 들어간 사이, 남성은 테이블 위에 있던 제보자 여자친구의 휴대전화를 들고 나갔다.

공개된 CCTV 영상을 보면 남성은 밖으로 나가면서 자신의 휴대전화를 든 채, 훔친 휴대전화를 뒷주머니에 넣는 모습이 포착됐다.

제보자는 약 한 시간이 지난 뒤 휴대전화가 사라진 사실을 인지했고 CCTV를 통해 도난 사실을 확인했다.

또 도난당한 휴대전화에는 위치추적 앱이 설치돼 있어 이동 경로가 확인됐으며 마지막 위치는 가게에서 차량으로 약 30분 거리인 곳으로 나타났다.

현재 해당 휴대전화는 전원이 꺼진 상태이고, 도난범은 아직 잡히지 않은 것으로 전해졌다.