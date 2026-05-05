[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]계명대는 최근 교내 산학협력관에서 ‘RISE & COSS 서포터즈 통합 네트워크 포럼’을 개최했다고 4일 밝혔다.

이번 포럼은 사업별로 운영되던 서포터즈 체계를 연계하고 RISE–COSS–산업–지역을 연결하는 ‘통합형 학생 네트워크 구조’로 확장하기 위해 마련됐다.

이날 행사에는 각 사업단 서포터즈와 교직원 등 총 26명이 참여했다. 참가자들은 사업 비전 공유, 활동 발표, AI 특강, 콘텐츠 전략 공유 등을 진행했다.

통합 네트워크 구축은 2026년 정부가 RISE 사업을 성과 중심의 ‘지역성장 인재양성체계(ANCHOR, 앵커)’로 전환·재구조화하는 흐름에 대응하기 위한 조치다.

계명대는 인재양성, 취·창업, 지역 정주로 이어지는 전주기 구조를 학생 네트워크 기반으로 확장해 운영한다.

이덕우 계명대 RISE추진단장은 “이번 포럼은 학생 참여 기반을 확장하고 대학 혁신 과정을 보다 유기적으로 연결하기 위한 자리”라며 “앞으로는 대학이 기반을 마련하고 학생들이 다양한 활동을 통해 혁신 과정에 참여하는 구조를 더욱 확대해 나갈 것”이라고 했다.