[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]경북문화관광공사(이하 공사)가 5월을 맞아 경북의 제철 식재료를 소개하는 미식 콘텐츠 ‘METI(Monthly Eating Travel Initiative)’ 5월호를 공개했다.

5일 경북문화관광공사에 따르면 5호 주제는 ‘경북의 빨간 맛’으로, 제철을 맞은 체리와 돌문어를 중심으로 경북의 봄 미식을 조명한다.

체리는 짧은 수확 시기 동안 선명한 붉은 색과 높은 당도를 자랑하는 5월 대표 과일이다. 경주는 전국 최대 국산 체리 주산지다.

최근에는 체리케이크와 체리주, 체리에이드 등 다양한 형태로 활용되며 지역 미식 콘텐츠로 자리 잡고 있다.

돌문어는 봄부터 여름까지 이어지는 동해안 대표 제철 해산물이다.

쫄깃한 식감과 깊은 감칠맛이 특징이다. 숙회와 연포탕은 물론 스페인식 문어요리인 뽈뽀(Pulpo) 등 다양한 방식으로 즐길 수 있어 미식의 폭을 넓히고 있다.

‘경북 미식여행 METI’는 경북의 제철 식재료와 지역 음식 문화를 감성 콘텐츠로 재구성해 매월 소개하는 프로젝트다.

관련 콘텐츠는 경북문화관광공사와 경북나드리 공식 홈페이지 및 SNS를 통해 확인할 수 있다.

김남일 공사 사장은 “5월은 색과 맛이 가장 선명해지는 시기로 체리와 돌문어가 만들어내는 ‘빨간 맛’을 통해 경북의 땅과 바다에서 온 제철의 매력을 느껴보길 바란다”고 말했다.