부모·자녀 함께 즐기는 OTT 애니메이션 추천 ‘명탐정 코난’·‘포켓몬’ 등 ‘스테디셀러’ 라인업

[헤럴드경제=손미정 기자] 집 나가면 고생이다. 온 나라 어린이들이 집을 나서는 어린이날에 특히 더 실감 나는 말일지도 모른다. 선택지는 두 가지다. 집에 있을 것인가, 집 밖으로 나갈 것인가. 만약 거창한 계획은 잠시 미뤄두고 오붓한 집 데이트를 택했다면, 안방극장이 준비한 애니메이션들로 시간을 채워보는 것은 어떨까. 어린이도, 어른이도 모두 즐길 수 있는 온라인동영상서비스(OTT) 애니메이션 추천작을 준비했다.

‘명탐정 코난’부터 ‘짱구’까지…어른들도 설렌다

웨이브는 세대를 넘어 사랑받아 온 대표 애니메이션 ‘명탐정 코난’과 ‘짱구는 못말려’의 TV 시리즈 및 극장판을 선보인다. ‘명탐정 코난’은 ‘척안의 잔상’, ‘100만 달러의 펜타그램’ 등 최신 인기 극장판까지 준비돼 있고, ‘짱구는 못말려’는 ‘우리들의 공룡일기 , ‘초능력 대결전 ~날아라 수제김밥~’ 등 다양한 극장판으로 웃음 넘치는 시간을 선사한다.

영화 ‘코렐라인’도 추천작이다. 바쁜 부모님으로 인해 외로운 나날들을 보내던 코렐라인이 새로 이사한 집에서 발견한 비밀의 문을 통해 꿈에 그리던 ‘다른 세계’와 단추 눈의 ‘다른 부모’를 만나면서 벌어지는 환상적인 모험을 그린 다크 판타지 애니메이션이다. 지난해 가을 재개봉한 4K 리마스터링 버전이 당시 재개봉 애니메이션 흥행 1위를 차지하기도 했다.

몸이 뒤바뀐 동물 친구들의 흥미진진 버디 코미디

지난 1일 넷플릭스에서 공개한 ‘뒤바뀐 친구들의 신비한 모험’은 갑자기 몸이 뒤바뀌게 된 동물들이 일생일대의 모험을 헤쳐 나가기 위해 어쩔 수 없이 힘을 합치며 벌어지는 모험을 그린다. 작은 숲속 생물과 위풍당당한 새. 이 둘은 서로를 덩치만 큰 바보, 조그마한 털북숭이로 여기며 계곡의 천적 관계로 살아왔지만, 어느 날 갑자기 몸이 뒤바뀌어버리는 탐탁지 않은 상황에 직면한다. 그럼에도 일생일대의 모험 앞에서 둘은 어떻게든 힘을 합쳐야 한다.

‘라푼젤’의 감독인 네이선 그레노와 ‘토이 스토리’ 제작진이 구현한 아름다운 자연과 동물들이 환상 케미는 즐길 수 있는 작품으로, ‘씨너스: 죄인들’로 아카데미 남우주연상을 수상한 마이클 B.조던과 ‘베놈: 라스트 댄스’에 출연한 주노 템플이 목소리 연기에 참여했다.

“피카피카!”…귀여운 친구들과 좌충우돌 대모험

‘포켓몬스터: 베스트위시’는 포켓몬 마스터가 되고자 하는 태초 마을 출신의 포켓몬 트레이너 ‘지우’가 스타팅 포켓몬 ‘피카츄’를 중심으로 새로운 포켓몬들과 만나고 도전을 겪는 과정에서 맞닥뜨리는 위기를 헤쳐 나가는 좌충우돌 대모험을 그린 시리즈다. 세미나를 위해 하나 지방으로 떠나는 ‘오박사’를 따라 함께 여행을 떠난 지우와 피카츄는 하나 리그에 도전하기로 결심한다.

드래곤 마스터를 꿈꾸는 ‘아이리스’, 포켓몬 소믈리에 ‘덴트’와 함께 떠난 여정은 신오 지방의 챔피언 ‘난천’과 신비한 소년 ‘N’, 환상의 포켓몬들, 그리고 빌런 ‘로켓단’ 등이 합류하며 흥미진진함을 더한다. 여기에 다양한 포켓몬들이 선보이는 풍부한 볼거리는 시청자들에게 오직 ‘포켓몬스터’만 줄 수 있는 재미를 선사한다. ‘포켓몬스터: 베스트위시’는 넷플릭스에서 만나볼 수 있다.