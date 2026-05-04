[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]영진전문대는 파크골프경영과가 경북 고령군 대가야파크골프장에서 ‘제7회 영진 재학생 파크골프대회’를 개최했다고 4일 밝혔다.

이번 대회는 전국 파크골프대회에 출전할 대학 대표 선수 선발을 겸하는 동시에 재학생 간 친목 도모와 소속감·자긍심을 높이기 위해 마련됐다.

행사에는 김충복 고령군수 권한대행이 환영사를, 이철호 고령군의회 의장과 노성환 경북도의원이 축사에 나서 재학생들을 격려했다.

대한파크골프협회 장태식 부회장과 이현준 경북파크골프협회장, 김태환 경남파크골프협회장, 조명재 울산광역시파크골프협회장 등 협회 관계자들도 함께했다.

이날 대회에는 약 700명의 재학생이 참가해 역대 최대 규모로 열렸으며 개인전 18홀 스트로크 방식으로 진행됐다.

경기는 샷건 방식으로 운영됐고 총 4개 그룹으로 나눠 대표선발전(2·4그룹), 친선교류전(1·3그룹)으로 펼쳐졌다.

특히 대표선발전에서는 치열한 경쟁이 이어졌고 우수 성적을 거둔 학생들은 향후 전국대회에 출전할 대학 대표 선수로 선발됐다.

조진석 파크골프경영과 학과장은 “이번 대회는 학생들의 경기력 향상은 물론 산업체와의 협력 네트워크를 더욱 공고히 하는 계기가 됐다”며 “오늘 선발된 선수들이 오는 8월 열리는 제1회 전국 대학생 파크골프대회에서 좋은 성과를 거두길 기대한다”고 말했다.