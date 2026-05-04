4월 글로벌 판매량 전년 대비 40.5% 감소 4월 내수 4025대, 전년 대비 23.4%↓ 수출 2174대, 전년 동기 대비 58.0%↓

[헤럴드경제=서재근 기자] 르노코리아가 지난 4월 한 달 동안 전년 동기 대비 40.5% 줄어든 6199대의 판매 실적을 거뒀다고 4일 밝혔다.

내수 실적을 살펴보면, 같은 기간 23.4% 줄어든 4025대를 기록했다. 차종별로는 필랑트 2139대, 그랑 콜레오스 1550대, 아르카나 336대 순이다.

4월 내수 판매량 가운데 하이브리드 모델은 3527대로 전체의 87.6% 비율을 차지했다.

특히, 필랑트는 하이브리드 E-Tech(2139대)가 100%를 차지했고, 그랑 콜레오스 하이브리드 E-Tech 1337대(86.3%)로 80%를 웃도는 비중을 차지했다.

수출은 전년 동기 대비 58.0% 줄어든 2174대를 기록했다. 그랑 콜레오스(수출명 뉴 르노 콜레오스)가 894대로 가장 많은 비중을 차지했고, 이어 아르카나 260대, 폴스타 4 1020대 순이다.

르노코리아 관계자는 “최근 유가 상승 등 경기 불안정 지속 상황이 4월 판매 실적에 영향을 준 것으로 보인다”며 “하이브리드 E-Tech 모델들의 검증 받은 제품 경쟁력과 높은 효율성을 보다 많은 고객들이 직접 경험할 수 있도록 전국 로드쇼 등 고객 참여 프로모션을 5월부터 진행할 계획”이라고 말했다.

이어 “수출은 불안정한 국제 정세에 따라 생산 및 선적 스케줄 최적화에 집중할 것”이라고 덧붙였다.