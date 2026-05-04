[헤럴드경제=장연주 기자] 미국 뉴욕 브루클린의 한 식당에서 치킨 반 마리가 40달러(약 5만9000원)에 판매돼, 비난이 일고 있다. 이는 대형마트인 코스트코의 로티세리 치킨 가격에 비해 8배 가량 비싼 것으로, ‘상식을 벗어난 폭리냐, 고물가 시대의 단면이냐’를 두고 논란이 이어지고 있다.

지난 2일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT) 등 외신에 따르면, 치킨 가격 논란에 불을 지핀 곳은 브루클린 그린포인트에 최근 개업한 로티세리 전문점 ‘지지스’다. 이곳은 닭을 회전식 오븐에 구운 뒤 토치로 마무리하고 감자와 소스 3종을 곁들인 치킨 반마리 메뉴를 40달러에 내놓았다.

치킨 반마리 가격이 공개되자 현지에서는 즉각 “너무 비싸다”는 지적이 나왔다.

치 오세 뉴욕시의회 의원은 사회관계망서비스(SNS)에 “반마리 치킨 가격이 어떻게 40달러일 수 있느냐”고 비판했다.

비교 대상은 코스트코 통닭으로, 코스트코는 2009년 이후 1.4㎏짜리 통닭을 4.99달러에 판매하고 있다.

하지만 거센 비난이 일자 식당 측은 억울하다는 입장을 밝혔다.

지지스 사장인 휴고 이베르나트는 NYT에 “월세만 9000달러(약 1200만원)에 달하고, 직원들에게 유급휴가와 건강보험을 제공하고 있다”며 “인플레이션과 인건비를 고려하면 한마리 팔아 남는 이익은 고작 4달러(약 6000원) 정도에 불과하다”고 해명했다.

전문가들 역시 단순 비교는 무리라고 지적한다.

대형마트의 저가 치킨은 고객을 매장으로 끌어들이기 위해 손해를 감수하고 파는 ‘미끼 상품’인 만큼 가격이 저렴하지만, 일반 식당은 운영에 필요한 모든 비용을 메뉴가격에 반영할 수밖에 없기때문이다.