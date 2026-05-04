국립환경과학원, AI·수치모델 병행 적용…상수원 조류경보제 확대

[헤럴드경제=이태형 기자] 매년 반복되는 여름철 녹조 현상을 예측하고 선제적으로 대응하기 위해 인공지능(AI) 기술이 적용된다.

기후에너지환경부 소속 국립환경과학원은 여름철 녹조 발생에 선제적으로 대응하기 위해 4일부터 AI 기술을 활용한 녹조 정밀 예측 정보를 제공한다고 밝혔다.

국립환경과학원은 그간 낙동강 물금매리, 금강 대청호 등 주요 상수원을 중심으로 3차원 수치모델을 활용한 녹조 예측 정보를 제공해 왔다.

올해부터는 예보의 정확도 제고와 신속한 정보 전달을 위해 기존 수치모델에 AI 기반의 예측 기술을 병행해 도입한다.

새로운 예측 체계는 과거 수질·수량·기상 데이터를 학습한 AI 모델과 물리적 역학 구조를 분석하는 수치모델의 장점을 결합해 향후 7일간의 녹조 발생 정보를 제공해 녹조 예보의 적시성을 높인 것이 특징이다.

국립환경과학원은 또 상수원 대상 조류(녹조)경보제 지점을 기존 9곳에서 13곳으로 확대한다.

한강수계 의암호, 낙동강수계 영천호, 금강수계 용담호, 영산강·섬진강수계 옥정호 등 상수원 4곳을 새롭게 추가해 총 13곳의 조류경보제 지점을 통해 녹조 감시와 대응 체계를 운용한다.

환경과학원은 2030년까지 조류경보제 지점을 28곳까지 확대할 계획이다.

예측 정보는 5월부터 10월까지 월·목요일 매주 2회 ‘물모아플랫폼’을 통해 공개된다. 예측 정보는 유역(지방)환경청 등 조류경보제 발령 관계 기관에 공유돼 물환경 관리 대책 수립을 위한 기초 자료로 활용될 예정이다.

국립환경과학원은 인공지능 모델의 예측 정밀도를 높여 2030년까지 전국 상수원 조류경보제 지점 전체로 적용할 방침이다.

국립환경과학원은 “첨단 인공지능 기술과 수치모델의 결합은 녹조 대응력을 높이는 핵심 도구가 될 것”이라며 “국민이 안심하고 이용할 수 있는 깨끗한 물 환경을 실현하기 위해 과학적인 예보 역량을 강화해 나가겠다”고 밝혔다.