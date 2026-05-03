[헤럴드경제=조용직 기자] 유원골프재단(이사장 김영찬)은 제주 지역 골프 유망주 26명에게 총 4500만원 규모의 ‘골프 꿈나무 장학금’을 전달했다고 3일 밝혔다.

이번 제주 장학생 선발은 지난 4월 29일부터 30일까지 열린 ‘2026 골프존카운티 오라배 전도주니어골프선수권대회’ 성적을 기반으로, 공정하고 투명한 선발 과정을 거쳐 진행됐다. 그 결과 초등부 8명, 중등부 8명, 고등부 10명 등 총 26명의 장학생이 최종 선발됐다.

고등부 장학생으로 선발된 이시은 학생은 “골프존카운티 오라의 아름다운 코스를 경험하며 좋은 성적까지 거둬 더욱 뜻깊다”며 “유원골프재단에서 지원해 주신만큼 뛰어난 골퍼로 성장해 세계적인 선수로 거듭나고 싶다”고 소감을 전했다.

2021년부터 제주 골프 유망주를 위한 장학사업을 전개하고 있는 유원골프재단 김영찬 이사장은 “유원골프재단은 골프 유망주들이 꿈에 한 걸음 더 다가갈 수 있도록 지원을 지속하고 있다”며 “앞으로도 미래 골프 인재들이 세계적인 선수로 성장할 수 있도록 뒷받침할 계획”이라고 밝혔다.