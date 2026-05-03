무역수지 흑자 1522억원 전망…작년 2배 이상 정부 추가경정 편성으로 경기 하방 방어

[헤럴드경제=권제인 기자] 현대경제연구원은 올해 한국 경제 성장률 전망치를 2.7%로 0.8%포인트 높인다고 3일 밝혔다. 반도체 수출 호황이 경제 성장률을 끌어올리는 한편, 내수에서는 정부의 대규모 재정 지출이 고유가 충격을 상쇄할 것으로 봤다.

연구원은 ‘미·이란 전쟁 이후의 경제 전략을 생각하며’ 보고서에서 올해 성장률 전망치를 지난해 9월에 제시한 1.9%보다 크게 올려 잡았다. 작년(1.0%)과 비하면 1.7%포인트 높은 수준이다.

연구원은 성장률 상향의 주요 배경으로 반도체를 중심으로 한 수출 호황을 꼽았다. 글로벌 반도체 호황 사이클이 지속되는 가운데, 고유가에 따른 수출 단가 상승이 더해지며 수출이 증가세를 보일 것이라고 진단했다. 연구원은 무역수지 흑자가 지난해 774억달러에서 올해 1522억달러로 배 이상 늘어날 것으로 내다봤다.

내수 부문은 고유가 충격에 따른 심리 위축과 인플레이션 압력으로 주춤할 수 있으나, 정부의 대규모 재정 지출이 이를 일정 부분 상쇄할 것이라고 분석했다. 대외 불확실성 대응을 위한 정부의 추가경정예산이 빠르게 편성되면서 경기 하강을 방어할 것이라고 해석했다.

다만 지정학적 리스크가 심화하고 미국 정치 불확실성에 따른 추가 관세 조치가 현실화할 경우 경기 회복 강도가 기대치에 미치지 못할 가능성도 있다고 봤다.

연구원은 “한국 경제는 현재의 대외 불확실성을 극복하는 것이 가장 중요한 현안”이라며 “미·이란 전쟁 충격으로 인한 글로벌 패러다임의 변화 가능성에 대응할 수 있는 유연한 경제 성장 전략을 모색해야 한다”고 밝혔다.

아울러 연구원은 추경의 신속한 집행으로 내수 활력을 제고하고, 수출시장 다변화를 꾀해 안정적인 공급망을 구축해야 한다고도 제언했다.